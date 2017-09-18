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Санкт-Петербург. Ястремская стартует с двухсетовой победы

Даяна Ястремская вышла во второй круг 100-тысячника в России

  • 18.09.2017 16:20
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В матче первого круга 17-летняя украинка за полтора часа справилась с представительницей Германии Анной Цайя: 6:3, 6:4.

Для победы в каждом из сетов Ястремской понадобилось по одному брейку, при этом по ходу матча она не проиграла ни одного гейма на своей подаче, отыграв четыре брейк-поинта, а также шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.

Следующей соперницей Даяны станет победительница встречи между украинкой Валерией Страховой и седьмой сеяной Верой Лапко из Беларуси.

Источник — Большой теннис Украины

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