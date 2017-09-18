Санкт-Петербург. Ястремская стартует с двухсетовой победы

В матче первого круга 17-летняя украинка за полтора часа справилась с представительницей Германии Анной Цайя: 6:3, 6:4.
Для победы в каждом из сетов Ястремской понадобилось по одному брейку, при этом по ходу матча она не проиграла ни одного гейма на своей подаче, отыграв четыре брейк-поинта, а также шесть раз подала навылет и допустила восемь двойных ошибок.
Следующей соперницей Даяны станет победительница встречи между украинкой Валерией Страховой и седьмой сеяной Верой Лапко из Беларуси.
Источник — Большой теннис Украины
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