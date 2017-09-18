Санкт-Петербург. Ястремская стартует с двухсетовой победы

Ну да повний нуль і розчарування (на гол аж 112 хвилин витрачає), а Ярмоленко - бревно (три матчі...

Буде, буде матч без глядачів. Анархії - не буде. Не повинно бути. Це лише кроти хочуть "по...

Умник? А ты считаешь себя адекватом?Или адекватами считаешь тех,кто так и норовит лишний раз брос...

Во-первых, клуб Шахтёр - и есть какашка!Во-вторых, лично мне незаслуженная победа Шахтёра в копил...

Я не смотрю ЧУ, мне не нравится смотреть как "ялозят" мяч по газону влево-вправо и наза...

Ой не нравится почитателям кротов когда против ихней команды кто-то упирается....У Юрича типичная...

Я - динамівський фан... але стісняюсь спитати... "а хіба УПЛ має право не виконувати рішення...

Игроки Шахтёра играют за клуб из города, которого НЕТ!

Если Донецка уже нет (а для меня этот город никогда не существовал), то что тогда делает на футб...

Для нас, неуважаемая, оптимальным вариантом будет, когда клуб ШЛАКтёр станет участником второй л...