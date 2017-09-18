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Россия покинула Мировую группу Кубка Дэвиса, проиграв Венгрии

Встреча в Будапеште завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев кортов

  • 18.09.2017 10:55
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Getty Images. Карен Хачанов
© Getty Images. Карен Хачанов

Сборная России по теннису уступила команде Венгрии в матче плей-офф за право остаться в Мировой группе Кубка Дэвиса. Встреча в Будапеште завершилась со счетом 3-1 в пользу хозяев кортов.

Решающее очко венграм принес Мартон Фучович, победивший Карена Хачанова со счетом 7:5, 6:4, 6:4.

Ранее российская пара Даниил Медведев и Константин Кравчук проиграла Фучовичу и Аттилья Балажу со счетом 6:7, 4:6, 6:7. В первый игровой день Андрей Рублев проиграл Фучовичу - 2:6, 4:6, 7:5, 6:2, 3:6, а Хачанов оказался сильнее Балажа - 3:6, 6:2, 7:6, 6:1.

Российские теннисисты вернулись в элитный дивизион год назад, переиграв сборную Казахстана. А до этого в последний раз команда выступала в Мировой группе в 2012 году. В 2018 году сборная РФ сыграет в региональной европейской группе. Российская сборная дважды выигрывала трофей: в 2002 и 2006 годах.

Напомним, что в Мировой группе выступают 16 команд, при этом проигравшие в 1/8 финала сборные вынуждены проводить матчи за сохранение места в элите.

Источник — Newsru.com

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