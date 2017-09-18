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Гуанчжоу. Козлова стартовала с победы на турнире

Украинка в двух сетах обыграла Лю Фанчжоу из Китая

  • 18.09.2017 09:00
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова уверенно стартовала на турнире 3-й категории в Китае.

В матче первого круга украинка разобралась с хозяйкой соревнований Лю Фанчжоу в двух сетах.

Гуанчжоу. 1-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Лю Фанчжоу (Китай) –  7:5, 6:0.

В следующем раунде украинку ждет поединок с победительницей матча седьмой сеяной Саманты Стосур из Австралии и китаянки Хань Синьюнь.

Напомним, неделю назад Козлова выиграла первый в карьере турнир WTA.

Источник — Sport.ua

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