Марченко обыграл Лешема, Украина победила Израиль со счетом 5:0

Украинская сборная по теннису, которая еще вчера обеспечила себе победу над командой Израиля в 1-м круге Кубка Дэвиса, сегодня не расслабилась и завоевала еще 2 очка.
После уверенной победы Александра Долгополова над Мором Булисом, еще одно очко в копилку нашей команды принес Илья Марченко.
30-летний украинец за 1 час и 13 минут разобрался со вторым номером израильской команды Эданом Лешемом: 6-1, 6-3.
В первом сете Марченко сразу навязал борьбу на подаче соперника, реализовав брейк с третьего раза. Следующие два гейма велась обоюдоострая борьба, а далее украинец полностью перехватил инициативу в партии.
Во втором сете Марченко без боя отдал свою подачу, но быстро собрался и свершил камбек.
Таким образом, Украина не отдала соперникам ни одного матча и сохранила прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны на следующий сезон.
Жеребьевка розыгрыша Кубка Дэвиса-2018 состоится 20 сентября.
Источник — Sport.ua
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