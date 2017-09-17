Марченко обыграл Лешема, Украина победила Израиль со счетом 5:0

Украинская сборная по теннису, которая еще вчера обеспечила себе победу над командой Израиля в 1-м круге Кубка Дэвиса, сегодня не расслабилась и завоевала еще 2 очка.

После уверенной победы Александра Долгополова над Мором Булисом, еще одно очко в копилку нашей команды принес Илья Марченко.

30-летний украинец за 1 час и 13 минут разобрался со вторым номером израильской команды Эданом Лешемом: 6-1, 6-3.

В первом сете Марченко сразу навязал борьбу на подаче соперника, реализовав брейк с третьего раза. Следующие два гейма велась обоюдоострая борьба, а далее украинец полностью перехватил инициативу в партии.

Во втором сете Марченко без боя отдал свою подачу, но быстро собрался и свершил камбек.

Таким образом, Украина не отдала соперникам ни одного матча и сохранила прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны на следующий сезон.

Жеребьевка розыгрыша Кубка Дэвиса-2018 состоится 20 сентября.