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Марченко обыграл Лешема, Украина победила Израиль со счетом 5:0

Украинский теннисист отдал сопернику всего 4 гейма

  • 17.09.2017 19:36
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Украинская сборная по теннису, которая еще вчера обеспечила себе победу над командой Израиля в 1-м круге Кубка Дэвиса, сегодня не расслабилась и завоевала еще 2 очка.

После уверенной победы Александра Долгополова над Мором Булисом, еще одно очко в копилку нашей команды принес Илья Марченко.

30-летний украинец за 1 час и 13 минут разобрался со вторым номером израильской команды Эданом Лешемом: 6-1, 6-3.

В первом сете Марченко сразу навязал борьбу на подаче соперника, реализовав брейк с третьего раза. Следующие два гейма велась обоюдоострая борьба, а далее украинец полностью перехватил инициативу в партии.

Во втором сете Марченко без боя отдал свою подачу, но быстро собрался и свершил камбек.

Таким образом, Украина не отдала соперникам ни одного матча и сохранила прописку в Первой группе Евро-Африканской зоны на следующий сезон.

Жеребьевка розыгрыша Кубка Дэвиса-2018 состоится 20 сентября.

Источник — Sport.ua

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