Долгополов принес Украине 4-е очко в противостоянии с Израилем

Сборная Украины стараниями Александра Долгополова добыла четвертое очко в противостоянии со сборной Израиля на Кубке Дэвиса.

Первый номер нашей команды в двух сетах обыграл Мора Булиса, который вышел на этот матч вместо лучшего израильского теннисиста Дуди Селы.

Поединок завершился в двух сетах: 6-3, 6-2.

В первом сете Долгополов уверенно повел со счетом 4:1 и заработал тройной брейкпоинт на подаче соперника. К радости публики шестой гейм превратился в настоящий триллер: Александр не смог реализовать 8 брейков, а Булис только с 13 раза смог забрать свою подачу. Далее украинец не допускал подобных оплошностей и уверенно довел матч до победы.

В 18:00 сегодня начнется заключительный матч противостояния Украины и Израиля, в котором встретятся Илья Марченко и Эдан Лешем.