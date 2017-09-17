Долгополов принес Украине 4-е очко в противостоянии с Израилем

Сборная Украины стараниями Александра Долгополова добыла четвертое очко в противостоянии со сборной Израиля на Кубке Дэвиса.
Первый номер нашей команды в двух сетах обыграл Мора Булиса, который вышел на этот матч вместо лучшего израильского теннисиста Дуди Селы.
Поединок завершился в двух сетах: 6-3, 6-2.
В первом сете Долгополов уверенно повел со счетом 4:1 и заработал тройной брейкпоинт на подаче соперника. К радости публики шестой гейм превратился в настоящий триллер: Александр не смог реализовать 8 брейков, а Булис только с 13 раза смог забрать свою подачу. Далее украинец не допускал подобных оплошностей и уверенно довел матч до победы.
🇮🇱Израиль 0-4 #Украина🇺🇦— TennisUkraine (@UkrainianTennis) 17 сентября 2017 г.
4-я игра: Булис - #Долгополов 3-6, 2-6#DavisCup #ISRUKR @TheDolgo #TeamUkraine pic.twitter.com/nHFlGMWEjx
В 18:00 сегодня начнется заключительный матч противостояния Украины и Израиля, в котором встретятся Илья Марченко и Эдан Лешем.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.