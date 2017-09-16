Украина обыгрывает Израиль и остается в Первой группе

Сборная Украины обыграла команду Израиля в плей-офф Кубка Дэвиса за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.

После удачного первого дня, когда Марченко и Долгополов добыли по победе в одиночном разряде, украинцы обыграли Израиль и в парном поединке.

За Украину в паре выступали Денис Молчанов и Сергей Стаховский, за соперника – Дуди Села и Джонатан Эрлих.

Два первых сета наша команда выиграла в упорной борьбе, причем, в стартовой партии Стаховский и Молчанов уступали 1:5, но сумели переломить ход и выиграть сет 7:5. Во втором сете судьба партии решилась на тай-брейке, который наши выиграли 8:6.

А вот дальше израильтяне нашли в себе силы и выиграли два следующих сета, сравняв счет в поединке.

Решающая партия проходила в борьбе за каждое очко, но в 9-м гейме украинцам удалось сделать брейк и выйти на подачу при счете 5:4! На матч подавал Сергей Стаховский, но Эрлих и Села сделали брейк, вернувшись в игру.

Соперники взяли по гейму, и матч перешел на тай-брейк. При счете 2:1 в пользу Украины повреждение получил Сергей Стаховский, пришлось брать медицинскую паузу.

Пауза пошла на пользу украинцам, которые выиграли тай-брейк 7:4!

Таким образом, Украина сохранила прописку в Первой мировой группе. Завтрашние матчи превратились в формальность, и будут ли они сыграны решат капитаны команд.



Стаховский/Молчанов - Эрлих/Села - 7:5, 7:6(6), 1:6, 4:6, 7:6(4)