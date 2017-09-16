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Украина обыгрывает Израиль и остается в Первой группе

Стаховский и Молчанов в упорной борьбе победили пару Эрлих/Села

  • 16.09.2017 20:18
  • 1612 просмотров
  • 4 комментария
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Теннисный Портал Украины
© Теннисный Портал Украины

Сборная Украины обыграла команду Израиля в плей-офф Кубка Дэвиса за право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.

После удачного первого дня, когда Марченко и Долгополов добыли по победе в одиночном разряде, украинцы обыграли Израиль и в парном поединке.

За Украину в паре выступали Денис Молчанов и Сергей Стаховский, за соперника – Дуди Села и Джонатан Эрлих.

Два первых сета наша команда выиграла в упорной борьбе, причем, в стартовой партии Стаховский и Молчанов уступали 1:5, но сумели переломить ход и выиграть сет 7:5. Во втором сете судьба партии решилась на тай-брейке, который наши выиграли 8:6.

А вот дальше израильтяне нашли в себе силы и выиграли два следующих сета, сравняв счет в поединке.

Решающая партия проходила в борьбе за каждое очко, но в 9-м гейме украинцам удалось сделать брейк и выйти на подачу при счете 5:4! На матч подавал Сергей Стаховский, но Эрлих и Села сделали брейк, вернувшись в игру.

Соперники взяли по гейму, и матч перешел на тай-брейк. При счете 2:1 в пользу Украины повреждение получил Сергей Стаховский, пришлось брать медицинскую паузу.

Пауза пошла на пользу украинцам, которые выиграли тай-брейк 7:4!

Таким образом, Украина сохранила прописку в Первой мировой группе. Завтрашние матчи превратились в формальность, и будут ли они сыграны решат капитаны команд.

Стаховский/Молчанов - Эрлих/Села - 7:5, 7:6(6), 1:6, 4:6, 7:6(4)

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    moris24
      moris24, 16.09.2017 20:29
    +5
    Молодцы ребята!!!! А какие нервы после падения Стаховского! Умничка поднялся собрался и доработал!!! Всех с победой!!!
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 16.09.2017 20:37
    +2
    Марафон удался на славу! В первом сете с 1:5 взяли подряд два гейма, а на подаче израильтян у них был тройной сетбол, но наши все-таки умудрились сделать брейк! После 7:5 почему-то была уверенность, что выиграют. Даже когда соперники сравняли счет по сетам. Даже когда на решающем тайбрейке Стах получил повреждение. Молодцы, просто молодцы!
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    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 16.09.2017 20:41
    +2
    Мужики!!!
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    MegaSrart
      MegaSrart, 16.09.2017 20:45
    -4
    Станислав Матусевич, 16.09.2017 20:37
    Марафон удался на славу! В первом сете с 1:5 взяли подряд два гейма, а на подаче израильтян у них был тройной сетбол, но наши все-таки умудрились сделать брейк! После 7:5 почему-то была уверенность, что выиграют. Даже когда соперники сравняли счет по сетам. Даже когда на решающем тайбрейке Стах получил повреждение. Молодцы, просто молодцы!
    Стасик! А тему судейского беспредела не хочешь продолжить.
    Вот сегодня СБУ играла с сябрами в пляжном футболе, ну и как судейство. А как россияне сыграли с итальянцами, которые до этого СБУ вынесли 11-4???
    И кто там будет сражаться за последнее место в Суперкубке Европы, а кто за первое???
    Где новыны??? Или ты в своем дерьме захлебнулся???
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