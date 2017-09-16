Илья МАРЧЕНКО: «Сопернику было стыдно, что зрители себя так вели»

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал свою победу над Дуди Селой в первой игре матча Кубка Дэвиса против сборной Израиля.

«Болельщиков я полностью переиграл, они мешали гораздо больше моему сопернику, чем мне. Так было в Бухаресте в прошлом году. Я знаю Дуди Селу, он хороший парень и, мне кажется, ему даже было стыдно, когда зрители себя грубо вели. В итоге он ошибался гораздо больше, а меня это подстегивало», — отметил Марченко.