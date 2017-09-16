Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Илья МАРЧЕНКО: «Сопернику было стыдно, что зрители себя так вели»

Украинский спортсмен рассказал о победе над израильтянином Дуди Селой

  • 16.09.2017 10:39
  • 512 просмотров
  • 0 комментария
Метки
sapronov-tennis.org. Илья Марченко
© sapronov-tennis.org. Илья Марченко

Украинский теннисист Илья Марченко прокомментировал свою победу над Дуди Селой в первой игре матча Кубка Дэвиса против сборной Израиля.

«Болельщиков я полностью переиграл, они мешали гораздо больше моему сопернику, чем мне. Так было в Бухаресте в прошлом году. Я знаю Дуди Селу, он хороший парень и, мне кажется, ему даже было стыдно, когда зрители себя грубо вели. В итоге он ошибался гораздо больше, а меня это подстегивало», — отметил Марченко.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.