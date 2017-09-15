Долгополов принес Украине вторую победу в игре Кубка Дэвиса с Израилем

Первая ракетка Украины Александр Долгополов в трех сетах обыграл Эдана Лешема – 6:4, 6:1, 6:4.

Со старта встречи Долгополов вышел вперед 3-0, но Лешему удалось сравнять счет в партии (4-4). Защитив свой гейм, украинец сделал брейк и забрал сет в свой актив.

Два гейма на подаче соперника Долгополов выиграл во второй партии, а брейк в концовке третьего сета помог Александру оформить итоговую победу.

Завтра в Израиле состоится парная встреча, на которую от украинской сборной заявлены Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Йонатан Эрлих и Дуди Села будут представлять команду Израиля.

Эдан Лешем – Алексaндр Долгополов – 4:6 1:6 4:6