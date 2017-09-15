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Долгополов принес Украине вторую победу в игре Кубка Дэвиса с Израилем

Украинский теннисист в трех сетах одолел Эдана Лешема

  • 15.09.2017 17:20
  • 404 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Александр Долгополов
© Getty Images. Александр Долгополов
Первая ракетка Украины Александр Долгополов в трех сетах обыграл Эдана Лешема – 6:4, 6:1, 6:4.
 
Со старта встречи Долгополов вышел вперед 3-0, но Лешему удалось сравнять счет в партии (4-4). Защитив свой гейм, украинец сделал брейк и забрал сет в свой актив.
 
Два гейма на подаче соперника Долгополов выиграл во второй партии, а брейк в концовке третьего сета помог Александру оформить итоговую победу.
 
Завтра в Израиле состоится парная встреча, на которую от украинской сборной заявлены Сергей Стаховский и Денис Молчанов. Йонатан Эрлих и Дуди Села будут представлять команду Израиля.
 
Эдан Лешем  Алексaндр Долгополов – 4:6 1:6 4:6
 

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.09.2017 17:35
    +1
    Так, как и должно было быть. Небольшое волнение могло возникнуть только в первом сете, когда счет с 3:0 стал 4:4. Но разница в классе слишком велика.
    Ссылка
    fairplay
    online
      fairplay, 15.09.2017 17:43
    0
    зрители нахалы
    Ссылка
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