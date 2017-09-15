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Марченко выводит Украину вперед в матче Кубка Дэвиса с Израилем

Илья обыграл первого номера команды-соперника

  • 15.09.2017 14:47
  • 111 просмотров
  • 3 комментария
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Украинец Илья Марченко принес первое очко нашей сборной в матче против Израиля.

В первом поединке матча Марченко в трех сетах разбил первого номера команды-соперника Дуди Селу: 7:6(5), 6:2, 6:3.

Отметим, что в стартовой партии поединка Марченко проигрывал 2:5.

Следующей встречей дня станет игра Александра Долгополова и Эдана Лешема.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    fckldk
    online
      fckldk, 15.09.2017 14:51
    +1
    Приємна несподіванка)
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 15.09.2017 14:55
    0
    Илья удивил своей неплохой формой после травмы. Хорошая победа, теперь сборная просто обязана обыгрывать израильтян.
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    gerzaher
    online
    gerzaher, 15.09.2017 14:57
    0
    Ілля і в третій партії з брейком програвав, але з рахунку 1:3 взяв 5 геймів поспіль! І чого це - несподіванка? Марченко за рівнем Селі не поступається, а за збірну він завжди видає найкращі матчі... Так, сезон складається для Іллі не найкращим чином, але є надія, що виступ на Кубку Девіса дозволить нормально провести його кінцівку...
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