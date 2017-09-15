Марченко выводит Украину вперед в матче Кубка Дэвиса с Израилем

Украинец Илья Марченко принес первое очко нашей сборной в матче против Израиля.
В первом поединке матча Марченко в трех сетах разбил первого номера команды-соперника Дуди Селу: 7:6(5), 6:2, 6:3.
Отметим, что в стартовой партии поединка Марченко проигрывал 2:5.
Следующей встречей дня станет игра Александра Долгополова и Эдана Лешема.
Источник — Sport.ua
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