Марченко выводит Украину вперед в матче Кубка Дэвиса с Израилем

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Гарри Поттер и волшебный пендель 14:50 — Elblanko Юрич журналіст і недоумки коментатори.Коли немаєш шо сказати, краще змовчати. Нащо себе дураком в...

Виталий БУЯЛЬСКИЙ: «Динамо задел свист болельщиков» 14:48 — dikankazashahter К свисту вам пора привыкать не только в Киеве ! После Мариуполя вас везде будут освистывать !