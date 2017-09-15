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Кубок Дэвиса. Израиль - Украина. Анонс

Sport.ua представляет матч плей-офф Кубка Дэвиса

  • 15.09.2017 11:11
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twitter.com/UkrainianTennis
© twitter.com/UkrainianTennis

Мужская сборная Украины по теннису 15-17 сентября встречается с командой Израиля в рамках 1 раунда плей-офф Евро-Африканской зоны.

Победитель матча остается в Группе 1, проигравший будет играть во втором раунде за право остаться в Первой Группе.

Капитан сборной Украины Андрей Медведев вызвал наисильнейших на данный момент теннисистов страны: Долгополова, Марченко, Стаховского и Молчанова. Первые двое будут играть матчи одиночного разряда, а Сергей и Денис – заявлены на парную встречу.

Украина и Израиль играли друг с другом лишь однажды, в далеком 99-м. Кстати, тоже в матче плей-офф. Тогда победила сборная Украины.

Вчера прошла жеребьевка матча, и расписание игры выглядит следующим образом:

ДЕНЬ 1
пятница - 15 сентября (начало игрового дня в 12:00)
1-я игра: Дуди Села (67-й рейтинг ATP) - Илья Марченко (286-й) (счет личных встреч на турнирах ATP – 0:1)
2-я игра: Эдан Лешем (290-й)  - Александр Долгополов (52-й) (ранее не встречались)

ДЕНЬ 2
суббота - 16 сентября (начало игрового дня в 16:00)
3-я игра: Эрлих / Села - Молчанов / Стаховский

ДЕНЬ 3
воскресенье - 17 сентября (начало игрового дня в 16:00)
4-я игра: Дуди Села - Александр Долгополов (счет личных встреч на турнирах ATP – 1:0)
5-я игра: Эдан Лешем - Илья Марченко (ранее не встречались)

15-е сентября - начало трансляции в 12:00 по Киеву (две одиночные встречи);
16-е сентября - начало в 16:00 (парный поединок);
17-е сентября - начало в 16:00 (два одиночных матча). 

Отметим, что все игры запланированы к показу в прямой трансляции UA: ПЕРШИЙ.

Автор — Влад Дудка, Sport.ua

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