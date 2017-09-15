Кубок Дэвиса. Израиль - Украина. Анонс

Мужская сборная Украины по теннису 15-17 сентября встречается с командой Израиля в рамках 1 раунда плей-офф Евро-Африканской зоны.

Победитель матча остается в Группе 1, проигравший будет играть во втором раунде за право остаться в Первой Группе.

Капитан сборной Украины Андрей Медведев вызвал наисильнейших на данный момент теннисистов страны: Долгополова, Марченко, Стаховского и Молчанова. Первые двое будут играть матчи одиночного разряда, а Сергей и Денис – заявлены на парную встречу.

Украина и Израиль играли друг с другом лишь однажды, в далеком 99-м. Кстати, тоже в матче плей-офф. Тогда победила сборная Украины.

Вчера прошла жеребьевка матча, и расписание игры выглядит следующим образом:

ДЕНЬ 1

пятница - 15 сентября (начало игрового дня в 12:00)

1-я игра: Дуди Села (67-й рейтинг ATP) - Илья Марченко (286-й) (счет личных встреч на турнирах ATP – 0:1)

2-я игра: Эдан Лешем (290-й) - Александр Долгополов (52-й) (ранее не встречались)



ДЕНЬ 2

суббота - 16 сентября (начало игрового дня в 16:00)

3-я игра: Эрлих / Села - Молчанов / Стаховский



ДЕНЬ 3

воскресенье - 17 сентября (начало игрового дня в 16:00)

4-я игра: Дуди Села - Александр Долгополов (счет личных встреч на турнирах ATP – 1:0)

5-я игра: Эдан Лешем - Илья Марченко (ранее не встречались)

15-е сентября - начало трансляции в 12:00 по Киеву (две одиночные встречи);

16-е сентября - начало в 16:00 (парный поединок);

17-е сентября - начало в 16:00 (два одиночных матча).

Отметим, что все игры запланированы к показу в прямой трансляции UA: ПЕРШИЙ.