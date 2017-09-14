Кубок Дэвиса. Марченко и Села откроют встречу Израиль – Украина

Отличия гола Ярмолы, что он пробил технично, а остальные на силу. У Кейна проход хороший, но, мне...

Harry Kane и James Rodriguez просто очень похожие имена )))

Из представленного списка гол Ярмолы - явно лучший, хотя Гарри Кейн тоже супер.Но вообще гол Запа...

Из представленных голов Ярмоленка реально самый красивый, но, как всегда, победит Месси.