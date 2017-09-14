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Кубок Дэвиса. Марченко и Села откроют встречу Израиль – Украина

Завтра наша команда начнет выступление в плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.

  • 14.09.2017 15:27
  • 180 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Илья Марченко
© Getty Images. Илья Марченко

Состоялась жеребьевка встречи Израиль – Украина в рамках первого круга Кубка Дэвиса.

День 1
пятница - 15 сентября

1-я игра: Дуди Села - Илья Марченко
2-я игра: Эдан Лешем - Александр Долгополов

День 2
суббота - 16 сентября

3-я игра: Эрлих / Села - Молчанов / Стаховский

День 3
воскресенье - 17 сентября

4-я игра: Дуди Села - Александр Долгополов
5-я игра: Эдан Лешем - Илья Марченко

Все поединки пройдут на хардовых кортах Рамат-ха-Шарона в пригороде Тель-Авива. Матчи будут транслироваться на телеканале UA: ПЕРШИЙ.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 14.09.2017 15:46
    0
    А какое покрытие кортов не подскажите?
    Ссылка
    ruslan17c
    ruslan17c, 14.09.2017 15:57
    +1
    Сергей Богданов, 14.09.2017 15:46
    А какое покрытие кортов не подскажите?
    Хард
    Ссылка
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