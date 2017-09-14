Кубок Дэвиса. Марченко и Села откроют встречу Израиль – Украина

Состоялась жеребьевка встречи Израиль – Украина в рамках первого круга Кубка Дэвиса.
День 1
пятница - 15 сентября
1-я игра: Дуди Села - Илья Марченко
2-я игра: Эдан Лешем - Александр Долгополов
День 2
суббота - 16 сентября
3-я игра: Эрлих / Села - Молчанов / Стаховский
День 3
воскресенье - 17 сентября
4-я игра: Дуди Села - Александр Долгополов
5-я игра: Эдан Лешем - Илья Марченко
Все поединки пройдут на хардовых кортах Рамат-ха-Шарона в пригороде Тель-Авива. Матчи будут транслироваться на телеканале UA: ПЕРШИЙ.
Источник — Sport.ua
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