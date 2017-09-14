Токио. Бондаренко остановилась на стадии 1/4 финала парного разряда

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступление в парном разряде на турнире в Японии.
Украинка в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступила в четвертьфинале бельгийско-турецкой паре Элис Мертенс/Ипек Сойлу: 4-6, 7-6(3), 5-10.
Напомним, в первом круге Бондаренко и Крунич переиграли Ольгу Савчук и Кристину Плишкову.
Источник — Sport.ua
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