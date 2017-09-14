Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Токио. Бондаренко остановилась на стадии 1/4 финала парного разряда

Украинка в дуэте с сербкой Крунич проиграла бельгийско-турецкой паре Мертенс/Сойлу

  • 14.09.2017 14:25
  • 29 просмотров
  • 0 комментария
Метки
Getty Images. Катерина Бондаренко
© Getty Images. Катерина Бондаренко

Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступление в парном разряде на турнире в Японии.

Украинка в дуэте с сербкой Александрой Крунич уступила в четвертьфинале бельгийско-турецкой паре Элис Мертенс/Ипек Сойлу: 4-6, 7-6(3), 5-10.

Напомним, в первом круге Бондаренко и Крунич переиграли Ольгу Савчук и Кристину Плишкову.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.