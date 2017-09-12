Леся ЦУРЕНКО: «US Open – мое разочарование сезона»

Вторая ракетка Украины дала интервью на радио «Вести».
«Три моих главных достижения сезона - это победа на турнире в Акапулько после не совсем удачного выступления в Дубае, а также, что меня очень и очень порадовало, это третий круг на Ролан Гаррос и Уимблдоне. Все-таки больше всего я раньше достигала на харде. Разочарование сезона? Вот как раз Открытый чемпионат США. Жаль, что совсем не получилось сыграть, было очень плохое состояние и были мысли отказаться от стартового матча с Яниной Викмайер.
Далее я отправляюсь в Китай, где надеюсь, если не защитить, то хотя бы приблизиться к этому результату на турнире в Гуанчжоу. После чего будут еще два крупных чемпионата в Азии. Было бы очень приятно там выступить хорошо, чтобы вернуться в 20-30 в рейтинге WTA»
Источник — Большой теннис Украины
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