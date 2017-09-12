Леся ЦУРЕНКО: «US Open – мое разочарование сезона»

Ты же выше говорил в одинаковых!...

вопросы Мариуполя и Полтавы лежат в абсолютно разных юридических плоскостях

у Мариуполя есть свой стадион и он абсолютно никому не обязана переезжать с него, выступая в роли...

та забудь ты уже своих гармашей и сидорчуков..сейчас посмотрим что они без ярмолы представляют из...

И вот мы пришли к выводу о разных подходах к полям Мариуполя и ФК Полтава! В Мариуполе поле отлич...

у Полтавы есть свой стадион и она абсолютно никому не обязана переезжать с него, выступая в роли...

видел и не на ахметовских ресурсах а в группе болельщиков ФК Полатва в контактике, где они снимал...

Кстати, Шахтер предложил Полтаве играть в Полтаве ( на стадионе Ворскла ) но Полтава не захотела ...