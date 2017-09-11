US Open-2017: победа Надаля, прорыв Стивенс и рекорд Свитолиной

Завершился последний из турниров Большого Шлема в этом году. Вспомним, каким он был и чем запомнился.

Мужской одиночный разряд. Финал.

Рафаэль Надаль – Кевин Андерсон 6:3, 6:3, 6:4.

Соревнования мужчин еще до старта потеряли половину игроков топ-10, равно как и половину игроков Большой Четверки. Поэтому были очень вероятны неожиданности, которых, действительно, оказалось предостаточно. Сразу после жеребьевки снялся Энди Маррей, и от нижней части сетки стало совершенно непонятно, кого ожидать в финале. А когда уже в первых кругах вылетели Зверев с Чиличем, все стало совсем непредсказуемо. В итоге лучший результат в карьере показал Кевин Андерсон. Правда, в финале против Надаля шансов у него прогнозируемо не было.

Но и самого Рафу в финале до турнира не очень-то ждали. После невыразительного выступления на подготовительных к US Open турнирах многие даже предсказывали ему вылет на ранних стадиях. Остальные надеялись на теннисное эль-классико в полуфинале. Не угадали ни те, ни другие. В четвертьфинале остановился как раз Федерер, уступив Дель Потро. Аргентинец смог еще выиграть в полуфинале первый сет у Надаля, но в следующих трех был разгромлен. Кстати, по такому же сценарию развивались три из семи матчей испанца на турнире. Ну а в финале с Андерсоном проблем уже не было.

Как адекватный болельщик Роджера, говорю: браво, Рафа!

Мои традиционные номинации по итогам турнира.

Лучший матч.

Хуан-Мартин Дель Потро – Доминик Тим 1:6, 2:6, 6:1, 7:6, 6:4.

В четвертом круге аргентинец совершил спортивный подвиг. Выйдя на матч с температурой, проиграв в одну калитку первые два сета Тиму, Дель Потро смог переломить ход игры, победив за три с половиной часа. Эта победа придала ему сил настолько, что в следующем матче он выиграл у Федерера. Ну, а дальше был Надаль…

Прорыв турнира – Кевин Андерсон.

Выйдя в финал, южноафриканец добился самого большого успеха в своей карьере. Маловероятно, конечно, что Андерсону еще когда-нибудь удастся повторить подобный успех. Можно и нужно говорить о проблемах фаворитов в нижней части сетки, но для выхода в финал все равно необходимо выиграть шесть матчей. Поэтому честь и хвала Кевину.

Главный неудачник US Open – Александр Зверев.

Рискну отдать пальму первенства в этой неприятной номинации именно молодому немцу. Перед турниром он хорошо выглядел на североамериканском харде, победив в монреальском финале Федерера. Многие ожидали выхода Зверева минимум в полуфинал. Но уже во втором круге он совершенно неожиданно проиграл Борне Чоричу. Правда, это не помешало Звереву квалифицироваться на Итоговый турнир.

Любимец фортуны – Рафаэль Надаль.

И все-таки Рафа. Выиграть мэйджор, не встретившись за семь матчей ни с одним представителем топ-20, ничем, кроме улыбки госпожи Удачи, не объяснить. Что нисколько не обесценивает отличную игру Надаля на турнире.

Переходим к представительницам прекрасного пола.

Женский одиночный разряд. Финал.

Слоан Стивенс – Мэдисон Киз 6:3, 6:0.

Женские соревнования получились еще непредсказуемее мужских. Это при том, что все основные фавориты были в строю, и их круг был довольно ярко очерчен итогами подготовительных турниров. Если попадание в решающие стадии Венус Вильямс можно объяснить огромным опытом американки, а Стивенс после долгого лечения хорошо выглядела в Торонто с Цинциннати, то немногие предполагали попадание в полуфинал Вандевей и Киз. Но Симоне Халеп судьба преподнесла неприятный сюрприз в виде Марии Шараповой в первом круге, Каролина Плишкова и Элина Свитолина выглядели уставшими, а Гарбинье Мугуруса не справилась с напором соскучившейся по теннису Петры Квитовой. Итогом стали превращение Открытого чемпионата США в закрытый на стадии полуфиналов. Между прочим, последний раз такое случалось аж 32 года назад на Уимблдоне. Пара финалисток, понятное дело, выглядела весьма сенсационно. Слоан Стивенс в прекрасном стиле разобралась с Мэдисон Киз, и заслуженно выиграла домашний турнир.

Наверху рейтинга произошли серьезные изменения. Впервые на вершину поднялась Мугуруса, воспользовавшаяся тем, что ее основные соперницы не смогли защитить прошлогодние очки, либо не набрали необходимого их количества на этом турнире. Мугуруса и Халеп забронировали себе места на Итоговом турнире.

Лучший матч.

Слоан Стивенс – Анастасия Севастова 6:3, 3:6, 7:6(4).

Рискну назвать лучшей именно эту встречу, хотя интересных матчей хватало. Латышка, к удивлению многих, второй год подряд вышла в четвертьфинал US Open, и была близка к проходу дальше, но все-таки проиграла будущей победительнице в захватывающей борьбе.

Прорыв турнира – Слоан Стивенс.

Афроамериканка еще месяц назад, вернувшись после долгого отсутствия, находилась в десятой сотне рейтинга. Но два выхода в полуфиналы хардовых североамериканских турниров и победа на US Open позволили ей ворваться в топ-20 и претендовать на поездку в Сингапур.

Главная неудачница US Open – Симона Халеп.

Румынка в этом году прочно прописалась в лидерах данной номинации. Но если раньше для попадания на вершину рейтинга ей трижды не хватало победы в одном матче, то сейчас уже в первом круге судьба приготовила Халеп испытание в виде залечившей свои травмы Марии Шараповой. Итог традиционно печален для Симоны.

Любимица фортуны – Гарбинье Мугуруса.

Испанке повезло точно так же, как Каролине Плишковой на Уимблдоне. Не пройдя особенно далеко по турнирной сетке, Мугуруса за счет неудач своих соперниц впервые в карьере возглавила мировой рейтинг. Надо признать, возглавила заслуженно, с чем ее можно поздравить.

Теперь о результатах парных соревнований.

Мужской парный разряд. Финал.

Жан-Жюльен Ройер/Хория Текэу – Фелисиано Лопес/Марк Лопес 6:4, 6:3.

Здесь первая десятка сеяных, подобно женской одиночке, не смогла добраться до финала, а победа досталась голландско-румынскому дуэту. Интересно, что в полуфинале однофамильцы Лопесы победили братьев Брайанов.

Женский парный разряд. Финал.

Юн Цзань Чань/Мартина Хингис – Луция Градецкая/Катерина Синякова 6:3, 6:2.

В парах у женщин не смогла принять участие сильнейшая пара этого года Шафаржова/Маттек-Сэндс из-за травмы американки, полученной на Уимблдоне. Их постоянные соперницы Макарова/Веснина не справились со статусом фавориток и не добрались до решающих стадий турнира. Этой ситуацией лучше других воспользовался тайваньско-швейцарский дуэт.

Микст. Финал.

Джейми Маррей/Мартина Хингис – Майкл Винус/Чань Хао-Чин 6:1, 4:6, 10:8.

Неувядающая 36-летняя швейцарка выиграла второй подряд мэйджор в миксте, добыв, таким образом, свой 25-ый титул на турнирах Большого Шлема в различных разрядах. Снимаю шляпу перед таким достижением.

Украинцы на Уимблдоне.

В соревнованиях мужчин нашу страну представлял только Александр Долгополов. И это у него неплохо получилось. Победив в тяжелом пятисетовом матче немца Штруффа, далее Долгополов в отличном стиле выиграл у Бердыха и Троицки. Игра четвертого круга с Надалем, правда, Александру не удалась, тем не менее, ему удалось повторить свое лучшее достижение на US Open.

Своим лучшим достижением вообще на турнирах Большого Шлема может похвастаться Катерина Козлова. Пройдя квалификацию, она одержала первую победу в карьере на мэйджорах. Это настолько вдохновило Катю, что до окончания US Open она успела взять титул на турнире WTA 125k в Китае и подняться на 83-ю строчку мирового рейтинга, что является ее личным рекордом.

Элина Свитолина также установила персональное достижение на US Open, дойдя до четвертого круга. Однако большого удовлетворения оно вряд ли может принести, ведь Свитолина до турнира входила в число главных фавориток. И по сетке вполне могла дойти даже до финала, но не сумела дожать Мэдисон Киз. Тем не менее, этого хватило, чтобы установить абсолютный рекорд среди всех украинских теннисистов, поднявшись на третье место в рейтинге. Мои поздравления! Место на итоговом турнире Элине практически гарантировано. Но с осени у Свитолиной начинается период защиты большого количества рейтинговых очков. Он и покажет, насколько серьезны притязания нашей сильнейшей теннисистки.