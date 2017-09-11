Рейтинг WTA. Свитолина установила новый рекорд Украины

Ну ну... Особливо згадується фома, з виходом на заміну зінченка у матчі з іспанією, а толя-футбол...

Ти сам вирішив за мене. Я нічого такого не писав. А моя позиція наступна. У турків виграли бо в ц...

ВАДО!Есть такая басня Крылова про музыкантов в которой говориться: "А вы, друзья, как не сад...

Дурачок!Кто тебе сказал, что Суркис мой кумир? Я с ним согласен, но на него не молюсь, как фаны...

Тормоз ты редкий ! Не буду ничего тебе отвечать- бесполезно ! Смертельный приговор - это "ж...