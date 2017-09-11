Рейтинг WTA. Свитолина установила новый рекорд Украины

Первая ракетка Украины Элина Свитолина установила новый абсолютный рекорд для нашей страны, поднявшись на третье место в рейтинге WTA!
Больше 20-ти лет продержалось достижение Андрея Медведева, который поднимался на четвертое место в мировом рейтинге, и вот Элина превзошла его.
Вторая ракетка Украины Леся Цуренко опустилась на 39-е место, а вот Катерина Козлова вернулась в сотню сильнейших и занимает теперь 83-ю строчку.
Источник — Sport.ua
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