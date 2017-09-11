Катерина КОЗЛОВА: «Всегда есть к чему стремиться»

Катерина Козлова выдала очень ударные две недели. Начиная с квалификации Открытого чемпионата США Катя провела десять матчей из которых девять выиграла. Как следствие в активе Козловой: первая победа в основе турнира Большого Шлема, самый крупный в карьере титул и новый рейтинговый рекорд - 83-я строчка, которую она займет.



- Катя, во-первых, с самой большой победой тебя! Очень уверенный по результатам и по игре получился турнир. Ты не проиграла ни одного сета, обыграла первую и третью сеяную, а в финале экс-вторую ракетку мира. Вспоминая достаточно успешный US Open, можно уже говорить, что ты нашла ту игру, которую искала в первой половине сезона?

- Спасибо! На самом деле, думаю, что самое интересное в профессиональном спорте это то, что невозможно найти идеальную игру. Всегда есть к чему стремиться, что дорабатывать и куда расти. Но вы правы в том, что по результатам можно судить о том, что моя игра улучшается и работать от этого хочется ещё больше (смеётся).



- Глядя на статистику самым боевым по счету вышел полуфинал против Зарины Дияс, а как по твоим ощущениям, какой поединок на турнире был самым сложным?

- Пожалуй, так и есть. В теннисном плане самым сложным был матч с Зариной. Второй сет был очень напряженный, мы шли гейм в гейм, она не отступала, поэтому, конечно, я очень рада, что смогла дожать в конце!



- В финале тебе довелось играть против Веры Звонаревой, которая несколько неожиданно вернулась в теннис, а когда-то ведь была второй ракеткой мира. Были ожидания более сложного сопротивления от нее и какой был план на решающий матч?

- Конечно, я выходила на матч понимая, что Вера очень опытный игрок, бывшая вторая ракетка мира, но с другой стороны она давно не играла и в этом было моё преимущество (улыбается). Честно говоря, я уже на корте разбиралась как играть по тактике, так как не удалось достаточно посмотреть её матчи. Кое-что я знала, но в основном я нашла уже свою игру непосредственно во время поединка!



- Турнир в Даляне относится к серии WTA Challenger или как её еще называют WTA 125K. Как оценишь организационный уровень соревнований? Он ближе к ITF или все же к WTA?

- Турнир достаточно хорошо организован. Отель хороший, стадион тоже! Я бы отнесла его скорее к турнирам WTA. По организации они стараются быть приближёнными к турнирам WTA International.



- С понедельника ты поднимаешься на рекордное, 83-е место в рейтинге WTA. Какие цели стоят до конца года и где планируешь еще сыграть?

- Моя главная цель - это повышать свой уровень игры и играть как можно больше матчей на каждом турнире (смеётся). Я буду играть в Гуанчжоу через неделю, затем Ташкент, Тяньцзинь и Москву. Пока план такой, а дальше посмотрим (улыбается).