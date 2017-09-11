Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Рафаэль Надаль сравнялся с лидерами сезона по числу титулов

Испанец завоевал пятый трофей в сезоне

  • 11.09.2017 09:23
  • 293 просмотров
  • 0 комментария
Метки

Испанец Рафаэль Надаль, ставший чемпионом US Open-2017, выиграл свой пятый титул в этом сезоне. Таким образом, первый номер рейтинга сравнялся с лидерами сезона по этому показателю – Роджером Федерером и Александром Зверевым.

В этом сезоне Надаль выиграл два «Больших шлема» («Ролан Гаррос» и US Open), два «Мастерса» (Монте-Карло и Мадрид) и один титул АТР 500 (Барселона). Точно такие же показатели у Федерера. Зверев в этом году выиграл два «Мастерса», два турнира АТР 250 и один – АТР 500.

На US Open Надаль выиграл 74-й титул в карьере.

Источник — 061.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.