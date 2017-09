Рафаэль Надаль сравнялся с лидерами сезона по числу титулов

Испанец Рафаэль Надаль, ставший чемпионом US Open-2017, выиграл свой пятый титул в этом сезоне. Таким образом, первый номер рейтинга сравнялся с лидерами сезона по этому показателю – Роджером Федерером и Александром Зверевым.



В этом сезоне Надаль выиграл два «Больших шлема» («Ролан Гаррос» и US Open), два «Мастерса» (Монте-Карло и Мадрид) и один титул АТР 500 (Барселона). Точно такие же показатели у Федерера. Зверев в этом году выиграл два «Мастерса», два турнира АТР 250 и один – АТР 500.



На US Open Надаль выиграл 74-й титул в карьере.