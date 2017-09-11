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Марта Костюк стала чемпионкой юниорского US Open в парном разряде

Украинка выиграла свой второй титул серии «Большого шлема»

  • 11.09.2017 08:12
  • 424 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images
© Getty Images

Марта Костюк выиграла второй титул на юниорских турнирах Большого Шлема.

В первом же гейме встречи Костюк и Данилович взяли подачу соперниц, а затем повели 2:0. Бошкович и Ван сократили счёт, после чего украино-сербский дуэт выиграл четыре гейма кряду.

Во втором сете Марта и Ольга, проиграв два гейма на своей подаче, уступали хорватско-китайской паре 2:5, но затем отыграв три сетбола сравняли счёт и выиграли ещё два гейма, завершив встречу с третьего матчбола.

Завоёванный титул US Open стал для нашей теннисистки вторым на Больших Шлемах среди игроков до 18 лет. В начале сезона Марта стала чемпионкой Australian Open в одиночном разряде.

Путь к победе:
R1: Тэйлор Джонсон/Мария Хосе Портильо Рамирес (США/Мексика) 6:7(4), 6:3, 10-8
R2: Чжэнь Бэйсюань/Нахо Сато (Тайвань/Япония) 6:4, 6:1
QF: Эмили Эпплтон/Эмилиана Аранго (Великобритания/Колумбия, 6) 6:3, 6:3
SF: Софья Лансере/Камилла Рахимова (Россия, 7) 6:4, 7:6(3)
FR: Леа Бошкович/Ван Сиюй (Хорватия/Китай) 6:1, 7:5

15-летняя киевлянка стала четвёртой представительницей Украины, когда-либо побеждавшей в парном разряде юниорских "мэйджоров". Ранее это удавалось: Татьяне Перебийнис (Уимблдон-2000 с Йоаной Гаспар из Румынии), Марине Заневской (US Open-2009 с Валерией Соловьёвой из России; Ролан Гаррос-2011 с Ириной Хромачёвой из России) и Ангелине Калининой (Australian Open-2014 с Елизаветой Куличковой из России).

US Open Junior Tennis Championships - ITF Juniors Grade A
ФИНАЛ

Костюк/Данилович (Украина/Сербия, 1) - Бошкович/Ван (Хорватия/Китай) 6:1, 7:5

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    vit-2
    online
      vit-2, 11.09.2017 08:44
    0
    Марта молодець: друга перемога в юніорських шлемах за сезон, хай і не в одиночних виступах, але все одно престижно.

    Цікаво, хто першим із українців візьме дорослий шлем? Сподіваюся це буде вже найближчим часом.
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