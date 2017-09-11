Марта Костюк стала чемпионкой юниорского US Open в парном разряде

Марта Костюк выиграла второй титул на юниорских турнирах Большого Шлема.
В первом же гейме встречи Костюк и Данилович взяли подачу соперниц, а затем повели 2:0. Бошкович и Ван сократили счёт, после чего украино-сербский дуэт выиграл четыре гейма кряду.
Во втором сете Марта и Ольга, проиграв два гейма на своей подаче, уступали хорватско-китайской паре 2:5, но затем отыграв три сетбола сравняли счёт и выиграли ещё два гейма, завершив встречу с третьего матчбола.
Завоёванный титул US Open стал для нашей теннисистки вторым на Больших Шлемах среди игроков до 18 лет. В начале сезона Марта стала чемпионкой Australian Open в одиночном разряде.
Путь к победе:
R1: Тэйлор Джонсон/Мария Хосе Портильо Рамирес (США/Мексика) 6:7(4), 6:3, 10-8
R2: Чжэнь Бэйсюань/Нахо Сато (Тайвань/Япония) 6:4, 6:1
QF: Эмили Эпплтон/Эмилиана Аранго (Великобритания/Колумбия, 6) 6:3, 6:3
SF: Софья Лансере/Камилла Рахимова (Россия, 7) 6:4, 7:6(3)
FR: Леа Бошкович/Ван Сиюй (Хорватия/Китай) 6:1, 7:5
15-летняя киевлянка стала четвёртой представительницей Украины, когда-либо побеждавшей в парном разряде юниорских "мэйджоров". Ранее это удавалось: Татьяне Перебийнис (Уимблдон-2000 с Йоаной Гаспар из Румынии), Марине Заневской (US Open-2009 с Валерией Соловьёвой из России; Ролан Гаррос-2011 с Ириной Хромачёвой из России) и Ангелине Калининой (Australian Open-2014 с Елизаветой Куличковой из России).
US Open Junior Tennis Championships - ITF Juniors Grade A
ФИНАЛ
Костюк/Данилович (Украина/Сербия, 1) - Бошкович/Ван (Хорватия/Китай) 6:1, 7:5
Источник — Большой теннис Украины
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Цікаво, хто першим із українців візьме дорослий шлем? Сподіваюся це буде вже найближчим часом.
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