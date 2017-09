Марта Костюк стала чемпионкой юниорского US Open в парном разряде

Марта Костюк выиграла второй титул на юниорских турнирах Большого Шлема.



В первом же гейме встречи Костюк и Данилович взяли подачу соперниц, а затем повели 2:0. Бошкович и Ван сократили счёт, после чего украино-сербский дуэт выиграл четыре гейма кряду.



Во втором сете Марта и Ольга, проиграв два гейма на своей подаче, уступали хорватско-китайской паре 2:5, но затем отыграв три сетбола сравняли счёт и выиграли ещё два гейма, завершив встречу с третьего матчбола.



Завоёванный титул US Open стал для нашей теннисистки вторым на Больших Шлемах среди игроков до 18 лет. В начале сезона Марта стала чемпионкой Australian Open в одиночном разряде.



Путь к победе:

R1: Тэйлор Джонсон/Мария Хосе Портильо Рамирес (США/Мексика) 6:7(4), 6:3, 10-8

R2: Чжэнь Бэйсюань/Нахо Сато (Тайвань/Япония) 6:4, 6:1

QF: Эмили Эпплтон/Эмилиана Аранго (Великобритания/Колумбия, 6) 6:3, 6:3

SF: Софья Лансере/Камилла Рахимова (Россия, 7) 6:4, 7:6(3)

FR: Леа Бошкович/Ван Сиюй (Хорватия/Китай) 6:1, 7:5



15-летняя киевлянка стала четвёртой представительницей Украины, когда-либо побеждавшей в парном разряде юниорских "мэйджоров". Ранее это удавалось: Татьяне Перебийнис (Уимблдон-2000 с Йоаной Гаспар из Румынии), Марине Заневской (US Open-2009 с Валерией Соловьёвой из России; Ролан Гаррос-2011 с Ириной Хромачёвой из России) и Ангелине Калининой (Australian Open-2014 с Елизаветой Куличковой из России).



US Open Junior Tennis Championships - ITF Juniors Grade A

ФИНАЛ



Костюк/Данилович (Украина/Сербия, 1) - Бошкович/Ван (Хорватия/Китай) 6:1, 7:5