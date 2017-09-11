Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал чемпионский титул на Открытом первенстве США, обыграв в трёх сетах южноафриканца Кевина Андерсона, - 6/3, 6/3, 6/4.
Поединок продлился 2 часа 27 минут. Первая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил один эйс и однажды ошибся при подаче. 32-летний Андерсон, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, совершил десять эйсов и четыре двойные ошибки. Испанец остаётся лидером в личных встречах игроков - 5:0.
Для Надаля данный трофей стал 16-м на турнирах "Большого шлема" за карьеру, принеся $3,700,000 призовых и 2000 рейтинговых очков.
Источник — Gotennis.ru
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