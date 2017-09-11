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Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open

В финале испанец в трех сетах обыграл Кевина Андерсона

  • 11.09.2017 08:05
  • 1169 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

Испанский теннисист Рафаэль Надаль завоевал чемпионский титул на Открытом первенстве США, обыграв в трёх сетах южноафриканца Кевина Андерсона, - 6/3, 6/3, 6/4.

Поединок продлился 2 часа 27 минут. Первая ракетка мира, 31-летний Рафаэль, реализовал четыре брейк-пойнта, выполнил один эйс и однажды ошибся при подаче. 32-летний Андерсон, занимающий 32-е место в рейтинге АТР, совершил десять эйсов и четыре двойные ошибки. Испанец остаётся лидером в личных встречах игроков - 5:0.

Для Надаля данный трофей стал 16-м на турнирах "Большого шлема" за карьеру, принеся $3,700,000 призовых и 2000 рейтинговых очков.

Источник — Gotennis.ru

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Комментарии
    fairplay
      fairplay, 11.09.2017 09:58
    +1
    Боя не получилось но посмотреть на само противостояние столь полюсных игроков было любопытно. Разные во всем. По стилю - Надаль "стукач" - бегунок, Андерсон - мегаподавач, стремившийся наоборот, предельно сократить розыгрыш. По антропологии - Надаль малыш - черный испанец, Андерсон - двухметровый русый гигант южноафриканский бур с американским менталитетом. Надаль №1, Андерсон в свои 31 впервые так далеко зашел на Шлеме. В общем битва противоположностей, в которой Надаль как за ним водится не дал себе расслабиться не на минуту. Отсюда и относительно легкая победа.
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    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 11.09.2017 10:48
    0
    Тут вариантов не было, как, по большому счету, и в предыдущих шести матчах Рафы. Весьма неожиданная победа, мало кто считал Надаля серьезным претендентом на титул, даже с учетом травм половины топов. На подготовительных турнирах он выглядел разобранно. Но опыт и класс позволили к ЮСО подойти во всеоружии.
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