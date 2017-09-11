Рафаэль Надаль стал чемпионом US Open

Срочно Гришу в президенты ФФУ. А то Игорька ностальгия замучила. Вот тогда были времена делай чт...

Я бачу ахмєтов вже зробив свій чємпіонат в донецьку і там грає, з фарм клубами, з телефонними ріш...

Ха-ха... Насмішив. В усєх странах викликають хороших виконавців, а ставлять, в основу, найгірших?...

Игорьку всего 58 лет, и такая тяжелая форма маразма. Что ж с ним в старости-то будет?