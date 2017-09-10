Катерина Козлова выиграла крупнейший титул в карьере

23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова одержала победу в финале соревнований в китайском Даляне.
В решающем поединке Козлова в двух сетах взяла верх над россиянкой Верой Звонаревой: 6/4, 6/2. Поединок длился около полутора часов.
Этот титул стал для Козловой первым на 125-тысячниках WTA и крупнейшим в ее карьере. Благодаря этой победе Козлова поднимется на 83-ю строчку рейтинга WTA, установив личный рекорд.
Источник — Sport.ua
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Що не так з її грою?
Що не так з її грою?
Що не так з її грою?
Да просто ничего особенного в ее игре нет. Ни особой силы и точности в ударах, ни особой физики. Обычная теннисистка среднего уровня, которых полно в Туре. Я понимаю, что закидают тапками-минусами, но нужно объективно оценивать перспективы наших спортсменов, даже болея за них.
Згоден на 100%...навіть якось не цікаво дивитись на її матчі, топ 50-100 її максимум на найближчий час а в майбутньому все можливо вона ще молода їй тільки 23..деякі тенісистки в 30 років хіба починають по справжньому розкриватись, можливо вона саме до них відноситься..буду тільки радий якщо помиляюсь
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