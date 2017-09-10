Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

Катерина Козлова выиграла крупнейший титул в карьере

Украинская теннисистка стала победительницей турнира в китайском Даляне

  • 10.09.2017 12:13
  • 1789 просмотров
  • 7 комментария
Метки
Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

23-летняя украинская теннисистка Катерина Козлова одержала победу в финале соревнований в китайском Даляне.

В решающем поединке Козлова в двух сетах взяла верх над россиянкой Верой Звонаревой: 6/4, 6/2. Поединок длился около полутора часов.

Этот титул стал для Козловой первым на 125-тысячниках WTA и крупнейшим в ее карьере. Благодаря этой победе Козлова поднимется на 83-ю строчку рейтинга WTA, установив личный рекорд.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Vlad Rasevski
      Vlad Rasevski, 10.09.2017 12:37
    +6
    Молодец!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.09.2017 12:53
    +1
    Хорошее достижение для Кати, провалившей первую половину сезона и нашедшей свою игру только перед ЮСО. Но нужно понимать, что по игре ее максимумом будет, в лучшем случае, топ-50. К сожалению, даже уровня Леси ей никогда не достичь.
    Ссылка
    Eurospring
      Eurospring, 10.09.2017 13:04
    +1
    Станислав Матусевич, 10.09.2017 12:53
    . Но нужно понимать, что по игре ее максимумом будет, в лучшем случае, топ-50.

    Що не так з її грою?
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.09.2017 13:11
    +6
    Eurospring, 10.09.2017 13:04

    Що не так з її грою?
    Да просто ничего особенного в ее игре нет. Ни особой силы и точности в ударах, ни особой физики. Обычная теннисистка среднего уровня, которых полно в Туре. Я понимаю, что закидают тапками-минусами, но нужно объективно оценивать перспективы наших спортсменов, даже болея за них.
    Ссылка
    ruslan17c
      ruslan17c, 10.09.2017 13:21
    +3
    Станислав Матусевич, 10.09.2017 13:11
    Eurospring, 10.09.2017 13:04
    Що не так з її грою?

    Да просто ничего особенного в ее игре нет. Ни особой силы и точности в ударах, ни особой физики. Обычная теннисистка среднего уровня, которых полно в Туре. Я понимаю, что закидают тапками-минусами, но нужно объективно оценивать перспективы наших спортсменов, даже болея за них.
    Згоден на 100%...навіть якось не цікаво дивитись на її матчі, топ 50-100 її максимум на найближчий час а в майбутньому все можливо вона ще молода їй тільки 23..деякі тенісистки в 30 років хіба починають по справжньому розкриватись, можливо вона саме до них відноситься..буду тільки радий якщо помиляюсь
    Ссылка
    Станислав Матусевич
    online
      Станислав Матусевич, 10.09.2017 13:49
    +2
    ruslan17c, 10.09.2017 13:21

    Згоден на 100%...навіть якось не цікаво дивитись на її матчі, топ 50-100 її максимум на найближчий час а в майбутньому все можливо вона ще молода їй тільки 23..деякі тенісистки в 30 років хіба починають по справжньому розкриватись, можливо вона саме до них відноситься..буду тільки радий якщо помиляюсь
    Если мы все-таки ошибаемся, то прекрасно. Но маловероятно. По Элине уже в 18 лет было видно, что, если раскроет свой потенциал, то будет в топе. По Даяне Ястремской сейчас. А Катя - ну при всем уважении... Тем не менее, молодец, что старается, вот и победа на 125-тысячнике пришла.
    Ссылка
    tennisfever
      tennisfever, 10.09.2017 14:07
    +4
    Я теж думав,що у Каті нема перспективи до цієї неділі.Сьогоднішній матч став окрасою доволі посереднього турніру.Невдалий початок, перевага у Звонарьовоі була в силі та стабільності ударів із-за задньої лінії.Нарешті на зубах витягнуті 4:4,потім відіграні брейкпойнти і, нарешті у 10му геймі екс- друга ракетка світу наробила більше помилок, ніж за всі попередні.В 2му сеті була Катіна феєрія.Вона значно поліпшила подачу і додала в рухливості,дістаючи часом мертві м'ячі і деморалізуючи суперниць.Розумний теніс.Топ-50 цілком реальний.
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.