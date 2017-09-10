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Слоан Стивенс выиграла US Open

Мэдисон Киз в финале взяла лишь три гейма

  • 10.09.2017 00:28
  • 629 просмотров
  • 6 комментария
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USTA/Darren Carroll
© USTA/Darren Carroll

83-я ракетка мира американка Слоан Стивенс стала чемпионкой US Open-2017.

В финале турнира Стивенс обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз – 6:3, 6:0. Матч продолжался всего один час.

Этот титул позволил Стивенс поднятся вверх в рейтинге почти на 70 позиций и заработать 3,7 млн долларов призовых.

Напомним, что Элина Свитолина проиграла Киз в 1/8 финала.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    iluha1993
      iluha1993, 10.09.2017 00:40
    +2
    Так просто, мягко, аккуратно... Очень понравилась Стивенс, разумный теннис без лишних эмоций!
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    Artur Sarhsyan
    Artur Sarhsyan, 10.09.2017 00:42
    0
    год андердогов, чесное слово
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    deN_92
      deN_92, 10.09.2017 00:58
    -1
    4 американки в пів фіналі...чисто на характері, емоціях і хороших вболівальниках...
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    iluha1993
      iluha1993, 10.09.2017 01:02
    0
    Не хотел бы, что бы Свитолина оказалась на месте Киз М. Да, была бы первой ракеткой мира, но это бы не отражало реальный уровень игры. А так у нее остается огонь в глазах и огромная мотивация продолжать прогрессировать. Всему све время. Очень скоро она начнем выигрывать ТБШ и не один, пока рановато.
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 10.09.2017 01:06
    -1
    В одну калитку, умница слоан понравился ее тенис грамотный зрелищный, все очень красиво и расчетливо сделала
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    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 10.09.2017 01:09
    +2
    Очень доволен результатом и ходом игры. Грамотный умный теннис должен побеждать бей-беги, иначе игра деградирует. Стивенс очень здорово держала Киз далеко за задней линией глубокими полугорками. Атаковать в этом случае тяжело, но долгих розыгрышей Киз не выдерживает и начинает рано или поздно пытаться лупить наотмашь. Куда-нибудь в середину сетки или полметра по ширине обычно. Классное тактическое решение от команды Стивенс. Это при том, что она сама хорошо умеет атаковать. Умный теннис все еще жив, с чем я и поздравляю болельщиков.
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