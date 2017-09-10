Слоан Стивенс выиграла US Open

83-я ракетка мира американка Слоан Стивенс стала чемпионкой US Open-2017.
В финале турнира Стивенс обыграла свою соотечественницу Мэдисон Киз – 6:3, 6:0. Матч продолжался всего один час.
Этот титул позволил Стивенс поднятся вверх в рейтинге почти на 70 позиций и заработать 3,7 млн долларов призовых.
Напомним, что Элина Свитолина проиграла Киз в 1/8 финала.
Источник — Sport.ua
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