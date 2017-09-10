Слоан Стивенс выиграла US Open

Ну и что там за Ыксперты бокса минусуют? Для кого-то не очевидно, что Усик, для своего веса, имее...

в одну калітку бій. тільки перші 2 раунди розвідувальні були. думаю бій можна було продовжувати Х...

Победить Хука, это перейти на новый уровень!!!

У Лебедева Хук выиграл очень спорно. С Афелаби тоже были спорные бои, особенно второй. Там нигери...

Ну и кто в итоге "сюка"?

Соперники. Я помню еще бой с Канингемом. И смотрел почти все бои Хука. Неплохой, выносливый, мощн...

Настучал боснийскому немцу Усик бубен конкретно. Победил, как не странно звучит - "ногами&qu...