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US Open. Костюк сыграет в полуфинале парного разряда

Украинка в дуэте с сербкой Ольгой Данилович продолжают выступление на юниорском «мейджоре»

  • 09.09.2017 09:46
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Getty Images. Марта Костюк и Ольга Данилович
© Getty Images. Марта Костюк и Ольга Данилович

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает борьбу в парном разряде Открытого чемпионата США.

На стадии четвертьфинала украинка в дуэте с сербкой Ольгой Данилович переиграла британско-колумбийскую пару Эмили Эпплтон/Эмилиана Аранго: 6-3, 6-3.

За выход в финал Костюк и Данилович поспорят с представительницами России Софьей Лансере и Камиллой Рахимовой, посеянными под 7 номером.

Источник — Sport.ua

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