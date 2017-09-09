US Open. Костюк сыграет в полуфинале парного разряда

Украинская теннисистка Марта Костюк продолжает борьбу в парном разряде Открытого чемпионата США.
На стадии четвертьфинала украинка в дуэте с сербкой Ольгой Данилович переиграла британско-колумбийскую пару Эмили Эпплтон/Эмилиана Аранго: 6-3, 6-3.
За выход в финал Костюк и Данилович поспорят с представительницами России Софьей Лансере и Камиллой Рахимовой, посеянными под 7 номером.
Источник — Sport.ua
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