US Open. Надаль и Андерсон встретятся в финале

У мужчин определились финалисты Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде.
Рафаэль Надаль, проиграв первый сет, сломил сопротивление Хуана Мартина дель Потро: 4-6, 6-0, 6-3,6-2.
Второй полуфинальный матч также закончился в пользу фаворита противостояния. Южноафриканец Кевин Андерсон в четырех сетах переиграл испанца Пабло Корреньо-Бусту: 4-6, 7-5, 6-3, 6-4.
Добавим, что Андерсон впервые сыграет в финалах турнира серии «Большого шлема». Его предыдущим рекордом был выход в 1/4 US Open в 2015 году. Рафаэль Надаль, в свою очередь, дважды становился чемпионом на кортах Нью-Йорка (2010, 2013). Для испанца это уже третий финал ТБШ в сезоне.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.