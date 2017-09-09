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US Open. Надаль и Андерсон встретятся в финале

Испанский теннисист сыграет в финале третьего турнира серии «Большого шлема» в сезоне

  • 09.09.2017 09:33
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Getty Images. Рафаэль Надаль
© Getty Images. Рафаэль Надаль

У мужчин определились финалисты Открытого чемпионата США по теннису в одиночном разряде.

Рафаэль Надаль, проиграв первый сет, сломил сопротивление Хуана Мартина дель Потро: 4-6, 6-0, 6-3,6-2.

Второй полуфинальный матч  также закончился в пользу фаворита противостояния. Южноафриканец Кевин Андерсон в четырех сетах переиграл испанца Пабло Корреньо-Бусту:  4-6, 7-5, 6-3, 6-4.

Добавим, что Андерсон впервые сыграет в финалах турнира серии «Большого шлема». Его предыдущим рекордом был выход в 1/4 US Open в 2015 году. Рафаэль Надаль, в свою очередь, дважды становился чемпионом на кортах Нью-Йорка (2010, 2013). Для испанца это уже третий финал ТБШ в сезоне.

Источник — Sport.ua

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