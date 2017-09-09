US Open. Надаль и Андерсон встретятся в финале

Поставлю 500 грн на "Зоря заб'є" (Кф=2,6)

Болеть за Зарю можешь сколько угодно, но того что она заберет очки у будущих чемпионов этого год...

Хотелось сегодня поболеть за Зарю, но это, как я понимаю, невозможно...