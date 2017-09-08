Долго и все-все-все! Как сборная Украины к матчу с Израилем готовится

В Киеве состоялась пресс-конференция накануне матча Израиль-Украина, победитель которого получит право остаться в Первой группе Евро-Африканской зоны.

В Израиле за сборную Украины сыграют первая ракетка Украины Александр Долгополов, Сергей Стаховский, Денис Молчанов и Илья Марченко.

— Я очень рад, что на этот матч нам удалось собрать свой самый сильный состав, ­— взял слово капитан команды Андрей Медведев. – Поединок с Израилем предстоит непростой. У них достаточно сильная команда, тем более, они будут играть при поддержке своих болельщиков. Рад, что все ребята откликнулись на приглашение и прибыли в хорошем настроении.

— С Израилем сборная Украины играла, когда еще вы были действующим игроком. В 1999-м году вы добыли три победных очка для нашей сборной. Можете провести параллели с тем поединком?

— Все матчи Кубка Дэвиса очень сложные и состоят из пяти сетов. Нужно понимать, что здесь ты играешь не лично за себя, а за свою страну. Когда судья объявляет победителя, звучит не фамилия игрока, а название страны. Поэтому ответственность, которая лежит перед игроками, очень высокая. Что касается того матча с Израилем, то нам, к счастью, его удалось выиграть. Надеюсь, и на этот раз нам удастся добыть победу. Хотя, учитывая тот факт, что мы будем играть на выезде, погодные условия, фактор болельщиков, для победы придется приложить немало усилий.

После Андрей Медведева своим мнением о предстоящем сопернике поделились Александр Долгополов и Сергей Стаховский.

— На самом деле информации об Израиле не очень много, – сказал Долгополов. – Да, я знаю Селу, знаю их парного игрока. Имя второго номера я видел, но на турнирах нигде не встречал. Поищу видео, как он играет. С остальным, думаю, разберемся по ходу матчей.

— Конечно же, мы знаем двоих игроков этой сборной – Селу и Эрлиха, – продолжил Стаховский. – Эрлих был в десятке в парном рейтинге, играл пару лет назад в финале Уимблдона. Что касается Селы, то на протяжении долгого времени он держится между 60 и 120 позицией в рейтинге. Он игрок очень хорошего уровня, с ним будет непросто. Также нам известно, как в Израиле умеют болеть. Это будет очень весело (улыбается). Я очень доволен, что мы едем в Израиль в таком составе. На данный момент это самый сильный состав, который может быть. Поэтому рассчитываем там только на победу.

– Александр, прокомментируйте, пожалуйста, свое выступление на US Open. Вы повторили свое лучшее достижение, выйдя в четвертый круг турнира. Согласитесь, что, наверное, было бы лучше оказаться в нижней части сетки? – спросили Долгополова.

– (Улыбается). Наверное, там было бы удобнее. Но сетку не выбирают. На сегодня я сделал все, что мог. Последним матчем (против Рафаэля Надаля - Sport.ua) я, конечно, недоволен. Его я провел намного хуже, чем предыдущий. Но это, наверное, логично, поскольку соперник был намного более серьезный. В целом, результат позитивный. Особенно, учитывая, как я входил в турнир – мог проиграть первый матч. Дальше я разыгрался: играл два дня подряд из-за дождя. Сначала провел пять сетов, потом – матч с Бердыхом. Было нелегко, но я доволен своим выступлением.

– Если Саше было бы хорошо оказаться в нижней части сетки, то для меня было бы хорошо вообще оказаться в сетке US Open, - с улыбкой отметил Стаховский. – Если честно, у меня больших ожиданий не было. Да, в этом году я в Париже прошел квалификацию, на Уимблдоне. Хотелось попасть в основную сетку и на US Open, но не получилось – в последнем круге у меня не сложилось. Хотя, понятно, что я должен был выигрывать: соперник был слабее меня. Но так в тот день сложилось.

Getty Images. Сергей Стаховский

Считаю, Саша сейчас играет очень хорошо и агрессивно. Это плюс для нашей команды. Илья сейчас возвращается после травмы, но мы знаем, как он выступает в матчах Кубка Дэвиса – он оставляет на корте все, что у него есть. Считаю, важным матчем будет парная встреча. Тут многое зависит от капитана - кого он выберет на эту игру.

– Андрей, для вас матч с Израилем будет вторым в качестве капитана сборной Украины. Волнения перед ним будет меньше, чем перед игрой в Португалии?

– С каждым разом волнения меньше не становится. Конечно, я волновался в Португалии, сейчас тоже. Но добавляет уверенности то, что мы едем в Израиль самым сильным составом. У нас есть три сильных игрока в одиночном разряде, знаем также, кто будет играть у Израиля. Это молодой перспективный парень и опытный Дуди Села, который проводит средний сезон.

– Сезон уже подходит к концу. Как вы его оцените для себя? – спросили наших теннисистов.

Долгополов: – Для меня этот сезон такой же, как и предыдущие. Где-то были успехи, где-то я травмировался и лечился. Поэтому ничего нового для себя не вынес, кроме титула в Буйнос-Айресе, где я в финале обыграл Нисикори, которому до этого пять раз подряд проиграл. Для меня это была хорошая победа. В целом, сезон проходит, как и два-три предыдущих. Я играю, потом травмируюсь, лечусь… Что касается концовки сезона, то ее я проведу на турнирах в Азии и Европе. По рейтингу ничего загадывать не хочу. Хотелось бы посеяться в Австралии. Но какие-то планы я давно перестал строить. Можно травмироваться и сезон закончится.

Стаховский: – Мне, в принципе, рассказывать нечего. Сезон я начал с травмы, которую получил под Новый год. Так весь сезон и шел. Четырех мест не хватило, чтобы попасть в Париж, шести – на Уимблдон, четырех - на US Open. Тяжело, когда ты вылетаешь из первой сотни рейтинга – приходится играть больше матчей. А когда тебе уже не 21 – это тяжело физически. Было тяжело, но я думал, что будет хуже. Та позиция, на которой я нахожусь, позволяет вернуться в топ-100. В конце сезона буду играть в Азии, а потом в Европе – в залах. Задача на концовку одна – попасть в Австралию.

В Израиль сборная Украины отправится в воскресенье, 10 сентября. Поединок Кубка Дэвиса состоится с 15 по 17-е сентября в предместье столицы Израиля – Рамат-Хашароне.