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Далянь. Козлова уверенно шагнула в полуфинал

Украинская теннисистка в 2 сетах разобралась с первой сеянной

  • 08.09.2017 10:59
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Украинка Катерина Козлова продолжает победное шествие на турнире ITF в Китае.

В матче 1/4 финала представительница Украины уверенно разобралась с первой сеянной Йин-Йин Дуань (#92WTA) из Китая: 6-2, 6-1.

В полуфинальном матче Козлова сразится с третьей сеяной Зариной Дияс (#109WTA) из Казахстана.

Напомним, что в Даляне наша теннисистка посеяна под пятым номером.

Источник — Sport.ua

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