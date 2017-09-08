Далянь. Козлова уверенно шагнула в полуфинал

Украинка Катерина Козлова продолжает победное шествие на турнире ITF в Китае.
В матче 1/4 финала представительница Украины уверенно разобралась с первой сеянной Йин-Йин Дуань (#92WTA) из Китая: 6-2, 6-1.
В полуфинальном матче Козлова сразится с третьей сеяной Зариной Дияс (#109WTA) из Казахстана.
Напомним, что в Даляне наша теннисистка посеяна под пятым номером.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.