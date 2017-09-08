US Open. Дема завершила выступление в парном разряде

У всех нормальных клубах сейчас есть психологи/психотерапевты, что работают с игроками. печально ...

В Зарю его

Це просто припущення. Бо, слідкуючи за матчами Еліни, важко зрозуміти чому вона провалюється з по...

ей бы выиграть хоть один турнир большого шлема, и тогда карьеру можно считать успешной

Только 22 Элине! Дальше она будет только добавлять. Ждём новых вершин!