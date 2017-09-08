US Open. Дема завершила выступление в парном разряде

Украинская теннисистка Виктория Дема прекратила выступление на Открытом чемпионате США.
В матч е 1/8 финала парного разряда украинка в дуэте с румынкой Михаэлой Маркулеску уступила британско-колумбийской паре Эмили Эпплтон/Эмилиана Аранго: 6-2, 6-0.
Таким образом, из украинок в парном разряде юниорского «мейджора» осталась только Марта Костюк. Сегодня ночью она в дуэте с сербкой Ольгой Данилович сразится с обидчицами Демы.
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.