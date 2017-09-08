Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Дема завершила выступление в парном разряде

Украинка вылетела из юниорского турнира на стадии 1/8 финала

  • 08.09.2017 10:40
  • 54 просмотров
  • 0 комментария
Метки
WTA. Виктория Дема
© WTA. Виктория Дема

Украинская теннисистка Виктория Дема прекратила выступление на Открытом чемпионате США.

В матч е 1/8 финала парного разряда украинка в дуэте с румынкой Михаэлой Маркулеску уступила британско-колумбийской паре Эмили Эпплтон/Эмилиана Аранго: 6-2, 6-0.

Таким образом, из украинок в парном разряде юниорского «мейджора» осталась только Марта Костюк. Сегодня ночью она в дуэте с сербкой Ольгой Данилович сразится с обидчицами Демы.

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Комментарии отсутствуют. Вы можете стать первым.
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.