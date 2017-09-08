24-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс стала финалисткой US Open-2017.
В полуфинальном поединке Стивенс в трех сетах взяла верх над своей соотечественницей Винус Уильямс: 6/1, 0/6, 7/5. Матч длился 2 часа 9 минут.
Стивенс впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема, где она сыграет с 22-летней американкой Мэдисон Киз.
Призовой фонд US Open составляет 50,4 млн долларов США.
Источник — Sport.ua
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