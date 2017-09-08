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Слоан Стивенс стала финалисткой US Open

Американская теннисистка в трех сетах обыграла Винус Уильямс

  • 08.09.2017 09:43
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Getty Images. Слоан Стивенс
© Getty Images. Слоан Стивенс

24-летняя американская теннисистка Слоан Стивенс стала финалисткой US Open-2017.

В полуфинальном поединке Стивенс в трех сетах взяла верх над своей соотечественницей Винус Уильямс: 6/1, 0/6, 7/5. Матч длился 2 часа 9 минут.

Стивенс впервые в карьере вышла в финал турнира серии Большого шлема, где она сыграет с 22-летней американкой Мэдисон Киз.

Призовой фонд US Open составляет 50,4 млн долларов США.

Источник — Sport.ua

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