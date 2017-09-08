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Мэдисон Киз вышла в финал US Open

В полуфинале американка победила Коко Вандевеге

  • 08.09.2017 09:17
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Getty Images. Мэдисон Киз
© Getty Images. Мэдисон Киз

22-летняя американская теннисистка Мэдисон Киз вышла в финал US Open-2017.

В полуфинале Киз в двух сетах неожиданно легко взяла верх над американкой Коко Вандевеге: 6/1, 6/2.

В финале, который состоится 9-го сентября, Киз сыграет с еще одной американкой – Слоан Стивенс. Обе спортсменки впервые вышли в финал турнира Большого шлема.

Призовой фонд US Open составляет 50,4 млн долларов США.

Источник — Sport.ua

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