Свитолина впервые в карьере станет третьей ракеткой мира

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе третью строчку в рейтинге WTA по окончании Открытого чемпионата США и таким образом побьёт исторический национальный рекорд Андрея Медведева, который в конце мая 1994-го года в возрасте 19 лет поднялся на четвертое место и продержался на этой позиции три недели.

В этом году Элина Свитолина выиграла пять титулов WTA, став чемпионкой трёх турниров Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто), а также двух WTA Internataional (Тайбэй, Стамбул). На турнирах Большого Шлема украинка впервые сыграла в четвертом круге Уимблдона и Окрытого чемпионата США, а также записала в свой актив второй четвертьфинал на Ролан Гаррос. Также Элина Свитолина стала первой в истории теннисисткой, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 за один сезон.

Как лидер сезона по количеству титулов, Элина Свитолина остается одной из основных претенденток на путевку на Итоговый турнир в Сингапуре, где сыграет восьмерка лучших теннисисток в этом году.