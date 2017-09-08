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Свитолина впервые в карьере станет третьей ракеткой мира

Украинская теннисистка — лидер по количеству титулов в текущем сезоне

  • 08.09.2017 07:51
  • 1435 просмотров
  • 5 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

22-летняя украинская теннисистка Элина Свитолина гарантировала себе третью строчку в рейтинге WTA по окончании Открытого чемпионата США и таким образом побьёт исторический национальный рекорд Андрея Медведева, который в конце мая 1994-го года в возрасте 19 лет поднялся на четвертое место и продержался на этой позиции три недели.

В этом году Элина Свитолина выиграла пять титулов WTA, став чемпионкой трёх турниров Premier 5 (Дубай, Рим, Торонто), а также двух WTA Internataional (Тайбэй, Стамбул). На турнирах Большого Шлема украинка впервые сыграла в четвертом круге Уимблдона и Окрытого чемпионата США, а также записала в свой актив второй четвертьфинал на Ролан Гаррос. Также Элина Свитолина стала первой в истории теннисисткой, которой удалось выиграть три турнира Premier 5 за один сезон.

Как лидер сезона по количеству титулов, Элина Свитолина остается одной из основных претенденток на путевку на Итоговый турнир в Сингапуре, где сыграет восьмерка лучших теннисисток в этом году.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Volodymyr-Kam-Pod
      Volodymyr-Kam-Pod, 08.09.2017 08:29
    +4
    Молодчинка!!!!!!!! Так тримати!!!!!! І в Сінгапурі не підкачати (та нас не нервувати).........
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    Vlad Rasevski
    online
      Vlad Rasevski, 08.09.2017 08:29
    +4
    Браво Еліна!
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    MBTUkraine
      MBTUkraine, 08.09.2017 08:50
    +1
    А могла би бути й першою. Шанс був неймовірний! Вела ж 4-2 і залишалось виграти всього 2 гейми у Keys, і швидше за все грала б завтра у фіналі. Але все одно молодець!
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    Lawyer
      Lawyer, 08.09.2017 09:06
    +2
    А можливо це така стратегія? Я не дуже знаюся на правилах рейтингування, але якщо є перемога на турнірі в поточному сезоні, то в наступному теж варто перемагати на цьому турнірі, бо в протилежному випадку буде "-". Тобто є шанси з 1 місця в цьому сезоні спуститися на умовно 10 місце, якщо не захистити більшість титулів. То можливо команда Світоліни обов'язковість перемоги на турнірах Grand Slam відклала на наступний сезон? 3 місце - це вже круто, успішно.
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    alex7999
      alex7999, 08.09.2017 09:16
    +1
    Очень хорошая новость! Ждём на итоговом турнира!! !!!
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