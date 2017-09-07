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UA:ПЕРШИЙ транслюватиме матч збірних Ізраілю та України

Пряма трансляція матчу Кубка Девіса відбудеться на українському телебаченні

  • 07.09.2017 22:34
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btu.org.ua
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Матч Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони між збірними Ізраїлю та України буде наживо показано на телеканалі UA:ПЕРШИЙ! Протистояння пройде в період з 15 по 17 вересня в передмісті Тель-Авіва — Рамат-Хашароні.
 
В п’ятницю, 15 вересня, початок трансляції о 12:00 за київським часом (дві одиночні зустрічі).
В суботу, 16 вересня, — о 16:00 (парна зустріч).

В неділю, 17 вересня, — о 16:00 (дві одиночні зустрічі).

Українська команда представлена в своєму найсильнішому складі: Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, капітан Андрій Медведєв.

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