UA:ПЕРШИЙ транслюватиме матч збірних Ізраілю та України

Матч Кубка Девіса у Першій групі Євро-Африканської зони між збірними Ізраїлю та України буде наживо показано на телеканалі UA:ПЕРШИЙ! Протистояння пройде в період з 15 по 17 вересня в передмісті Тель-Авіва — Рамат-Хашароні.

В п’ятницю, 15 вересня, початок трансляції о 12:00 за київським часом (дві одиночні зустрічі).

В суботу, 16 вересня, — о 16:00 (парна зустріч).

В неділю, 17 вересня, — о 16:00 (дві одиночні зустрічі).



Українська команда представлена в своєму найсильнішому складі: Олександр Долгополов, Сергій Стаховський, Ілля Марченко, Денис Молчанов, капітан Андрій Медведєв.