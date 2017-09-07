Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

7/10Неплохо! Как давно вы интересуется итальянским футболом?Тогда, когда Шева тащил Милан, а Недв...

Маразм какой-то, все и так все ясно!

Т.е. получается, что это не просто неявка, за которую можно просто впаять технарь. Значит у Динам...

Есть один документ - регламент,который ДК нарушил. Что положено за неявку,то и должно быть.А допо...