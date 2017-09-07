Козлова вышла в четвертьфинал турнира в Китае

Dalian Women's Tennis Open - WTA 125k Series
Далянь, Китай • 5-10 сентября • хард • $125,000
Действующая чемпионка: Кристина Плишкова (Чехия)
Второй круг
[5] Катерина Козлова (Украина) - Лу Цзяцзин (Китай) 6-3 6-2
1 час и 12 минут понадобилось украинке, чтобы оформить победу над 268-й ракеткой мира.
В первой партии Козлова выиграла четыре гейма на подаче соперницы и отдала два своих гейма. Второй сет прошел уже под контролем Катерины, которая не позволила теннисистке из Китая заработать хотя бы один брейкпоинт. Сама же Козлова во втором партии выполнила два брейка, что и позволило ей завершить встречу в свою пользу.
Следующей соперницей Катерины Козловой стала первая ракетка турнира Инъин Дуань (WTA 92).
Источник — Большой теннис Украины
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