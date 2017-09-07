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Цуренко сыграет на турнирах в Гуанчжоу, Ухане и Пекине

Украинская теннисистка вернется на корт во второй половине сентября

  • 07.09.2017 14:18
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Getty Images. Леся Цуренко
© Getty Images. Леся Цуренко

Украинская теннисистка Леся Цуренко в ближайшее время сыграет на трех турнирах.

Во второй половине сентября украинка стартует на Открытом чемпионате Гуанчжоу, на котором одержала победу в прошлом году.

Сразу же после этого она отправится в Ухань, где состоится престижный турнир серии Premier 5.

Третьим по счету для Цуренко станет Открытый чемпионат Китая, который традиционно пройдет в Пекине.



Напомним, первая ракетка Украины Элина Свитолина приняла решение сделать месячный перерыв и вернутся на корт только в Пекине.

Источник — Sport.ua

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