Впервые с 1985 года четыре американки сыграют в полуфинале ТБШ

Обидчица Элины Свитолиной американка Мэдисон Киз обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи на стадии 1/4 финала (6-3, 6-3) и стала четвертой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису.

Таким образом, победу на турнире разыграют четыре американки. Последний раз все четыре места в полуфинале турнира «Большого Шлема» оставались за представительницами США в 1985 году на Уимблдоне.

Всего в Открытой эре (после 1968 года) таких случаев было шесть. Так случалось на US Open 1979 и 1981 годов, Australian Open 1982 и 1983 годов, а также на Уимблдоне-1985.