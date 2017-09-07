Впервые с 1985 года четыре американки сыграют в полуфинале ТБШ

Обидчица Элины Свитолиной американка Мэдисон Киз обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи на стадии 1/4 финала (6-3, 6-3) и стала четвертой полуфиналисткой Открытого чемпионата США по теннису.
Таким образом, победу на турнире разыграют четыре американки. Последний раз все четыре места в полуфинале турнира «Большого Шлема» оставались за представительницами США в 1985 году на Уимблдоне.
Всего в Открытой эре (после 1968 года) таких случаев было шесть. Так случалось на US Open 1979 и 1981 годов, Australian Open 1982 и 1983 годов, а также на Уимблдоне-1985.
Источник — Sport.ua
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