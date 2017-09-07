US Open. Федерер проиграл дель Потро в четвертьфинале

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Как Ярмоленко попрощался с Динамо 10:57 — alekos59 Нет нет да и вспомнишь Зозулю !!! 10:55 — alekos59 Заметьте господа что ни один из наших лузеров-гов нометов не извинился за исландию !!! Ну что же ...

Зеркало для героев 10:56 — Капитан Немо Середняки. Как есть середняки.Однако, по теории, "середняки" размещаются между "бе...