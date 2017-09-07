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US Open. Федерер проиграл дель Потро в четвертьфинале

Рафаэль Надаль продолжит возглавлять мировой рейтинг после завершения турнира

  • 07.09.2017 10:50
  • 83 просмотров
  • 1 комментария
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Getty Images. Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро
© Getty Images. Роджер Федерер и Хуан Мартин дель Потро

Швейцарский теннисист Роджер Федерер зачехлил ракетку на Открытом чемпионате США.

В четвертьфинальном матче 19-кратный обладатель титулов «Большого шлема» проиграл представителю Аргентины Хуану Мартину дель Потро.

US Open. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5:7, 6:3, 6:7(8), 4:6.

Таким образом, образовались обе полуфинальные пары в мужском разряде. Дель Потро на стадии 1/2 финала померяется силами с Рафаэлем Надалем, другую пару ранее составили Кевин Андерсон и Пабло Карреньо Буста.

После завершения турнира Надаль продолжит возглавлять мировую классификацию, Федерер поднимется на вторую позицию, обогнав Энди Маррея.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    joystick2011
    online
      joystick2011, 07.09.2017 11:09
    0
    Правильно было бы "Дель Потро обыграл Федерера в четвертьфинал".
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