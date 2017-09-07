US Open. Федерер проиграл дель Потро в четвертьфинале

Швейцарский теннисист Роджер Федерер зачехлил ракетку на Открытом чемпионате США.
В четвертьфинальном матче 19-кратный обладатель титулов «Большого шлема» проиграл представителю Аргентины Хуану Мартину дель Потро.
US Open. 1/4 финала
Роджер Федерер (Швейцария) – Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) – 5:7, 6:3, 6:7(8), 4:6.
Таким образом, образовались обе полуфинальные пары в мужском разряде. Дель Потро на стадии 1/2 финала померяется силами с Рафаэлем Надалем, другую пару ранее составили Кевин Андерсон и Пабло Карреньо Буста.
После завершения турнира Надаль продолжит возглавлять мировую классификацию, Федерер поднимется на вторую позицию, обогнав Энди Маррея.
Источник — Sport.ua
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