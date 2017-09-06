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US Open. Плишкова уступила Вандевеге, Мугуруса станет первой ракеткой

Официально 23-летняя испанка станет первой ракеткой мира 11 сентября

  • 06.09.2017 21:58
  • 827 просмотров
  • 6 комментария
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Getty Images. Каролина Плишкова
© Getty Images. Каролина Плишкова
22-я ракетка мира Коко Вандевеге в двух сетах обыграла первую ракетку мирового рейтинга Каролину Плишкову в четвертьфинале US Open (7:6, 6:3), сместив чешку на потенциальное четвертое место и тем самым лишив ее звания лучшей в мире.
 
Провал Плишковой обеспечил испанке Гарбинье Мугурусе звание первой ракетки мира. Официально 23-летняя чемпионка «Уимблдона» станет первой ракеткой мира в понедельник, 11 сентября.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 06.09.2017 22:15
    +5
    Заслужила Гарбинья, чего уж там. А у нас все отчетливей вырисовываются американские полуфиналы.
    Если Венус не выиграет ЮСО, Элина станет третьей в рейтинге.
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    Александр Сурков
      Александр Сурков, 06.09.2017 22:21
    +3
    И еще обиднее становится за Элину, такой шанс был выйти хотя бы в финал, и она им в очередной раз не воспользовалась. Прям синдром Халеп.
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.09.2017 22:21
    +4
    і це справедливо. Мугуруза реально показала найстабільніший теніс. Та і будемо відвертими у більшості матчах була просто на голову сильніша за своїх суперниць. При чому перемагала красиво. Хоча сказати, що світ отримав на роки першу ракетку світу язик не повернеться. Зараз в жіночому тенісі на відміну від чоловічого не має яскраво виражених лідерів
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    Сергей Богданов
      Сергей Богданов, 06.09.2017 22:24
    +2
    Я уже не удивляюсь, для меня ожидаемый пролет Плишковой, молодец Коко, затянула в в свою игру, сыграла тактически грамотно и агрессивно, Каролина как по мне слишком прямолинейная тенисистка, никогда не видел в ней ничего особенного, хороший пример как расправляться с тенисистками такого плана. Американский триумф продолжается, женский тенис у них сейчас солидно развивается, там и у юниорок целая группа на подходе
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    dudigo78
    online
      dudigo78, 06.09.2017 22:28
    +1
    в американців теніс завжди був на рівні. Просто не забуваймо що це їх домашній турнір. Хоча ймовірні повністю американські півфінали звичайно вражають
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    ruslan17c
    online
      ruslan17c, 06.09.2017 22:36
    +1
    Обіграй Еліна в 1/8 Кіз і ставай першою ракеткою світу..в 1/4 Канепі яка не зрозуміло як там опинилась і з якою у Світоліної не мало б бути проблем..а вихід в 1/2 їй вже хватало щоб вийти на перше місце..і лишалося здавалось якісь там 2 гейми і Кіз вже не дуже і боролась, але Еліна сама програла цей матч..при рахунку 4:2 і 0:15 на подачі Кіз Еліні потрібно було просто вводити м'яч в гру і американка сама б по аутах пробивала...але Еліна хотіла грати аля-Остапенко і наступні 4 м'ячі просто розпуляла по аутах..після цього програла всі решту гейми
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