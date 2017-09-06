US Open. Плишкова уступила Вандевеге, Мугуруса станет первой ракеткой

22-я ракетка мира Коко Вандевеге в двух сетах обыграла первую ракетку мирового рейтинга Каролину Плишкову в четвертьфинале US Open (7:6, 6:3), сместив чешку на потенциальное четвертое место и тем самым лишив ее звания лучшей в мире.

Провал Плишковой обеспечил испанке Гарбинье Мугурусе звание первой ракетки мира. Официально 23-летняя чемпионка «Уимблдона» станет первой ракеткой мира в понедельник, 11 сентября.