US Open. Плишкова уступила Вандевеге, Мугуруса станет первой ракеткой

22-я ракетка мира Коко Вандевеге в двух сетах обыграла первую ракетку мирового рейтинга Каролину Плишкову в четвертьфинале US Open (7:6, 6:3), сместив чешку на потенциальное четвертое место и тем самым лишив ее звания лучшей в мире.
Провал Плишковой обеспечил испанке Гарбинье Мугурусе звание первой ракетки мира. Официально 23-летняя чемпионка «Уимблдона» станет первой ракеткой мира в понедельник, 11 сентября.
Источник — Sport.ua
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