Свитолина вернется на корт в первой половине октября

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вернется на корт через месяц. Украинка планирует принять участие в турнире категории Premier Mandatory, который состоится в Пекине.
Напомним, Свитолина покинула Открытый чемпіонат США на стадии четвертьфинала, проиграв американке Мэдисон Киз.
Добавим, что в этом сезоне первая ракетка Украины трижды побеждала на турнирах менее престижной категории Premier 5.
Источник — Официальный сайт Элины Свитолиной
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