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Свитолина вернется на корт в первой половине октября

Лучшая теннисистка Украины сыграет на турнире в Пекине

  • 06.09.2017 15:46
  • 840 просмотров
  • 2 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина вернется на корт через месяц. Украинка планирует принять участие в турнире категории Premier Mandatory, который состоится в Пекине.

Напомним, Свитолина покинула Открытый чемпіонат США на стадии четвертьфинала, проиграв американке Мэдисон Киз.

Добавим, что в этом сезоне первая ракетка Украины трижды побеждала на турнирах менее престижной категории Premier 5.

Источник — Официальный сайт Элины Свитолиной

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Комментарии
    dudigo78
      dudigo78, 06.09.2017 16:31
    0
    це така велика перерва буде в турнірах чи це вона собі сама таку паузу зробила?
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    ruslan17c
    ruslan17c, 06.09.2017 16:39
    0
    Добре що хоть не наступного року...а якщо серйозно то могла то могла протягом місяця зіграти хоть один турнір..на ЮС Опен вроді не сильно втомилися
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