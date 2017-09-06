Свитолина вернется на корт в первой половине октября

Ну тут извините вину можно покласть на руководство ДК, уже море времении было решить проблему, те...

Сборная отыграла и - снова "Шо попало". Решение должно быть 7-го, всем по-секрету уже п...

Ну и правильно. Болела ДК.

Хочется верить, что у Павелко хватит мозгов решить провести игру, в противном случае он лишит Мар...