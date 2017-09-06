Энди Маррей пропустит остаток сезона

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей принял решение пропустить остаток сезона, чтобы полностью восстановиться после травмы бедра, полученной на Уимблдоне.
«Это лучшее решение для моей долгосрочной перспективы», – заявил британский теннисист.
Напомним, 2016 год стал самым успешным в карьере Маррея. Он выиграл три турнира серии «Большого шлема», а также одержал победу в Итоговом турнире. В ноябре 2016-го британец впервые возглавил мировой рейтинг.
Источник — BBC
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