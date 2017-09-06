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Энди Маррей пропустит остаток сезона

Британский теннисист решил полностью залечить травму, полеченную на Уимблдоне

  • 06.09.2017 15:05
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Getty Images. Энди Маррей
© Getty Images. Энди Маррей

Экс-первая ракетка мира Энди Маррей принял решение пропустить остаток сезона, чтобы полностью восстановиться после травмы бедра, полученной на Уимблдоне.

«Это лучшее решение для моей долгосрочной перспективы», – заявил британский теннисист.

Напомним, 2016 год стал самым успешным в карьере Маррея. Он выиграл три турнира серии «Большого шлема», а также одержал победу в Итоговом турнире. В ноябре 2016-го  британец впервые возглавил мировой рейтинг.

Источник — BBC

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