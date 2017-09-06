Далянь. Козлова вышла во второй раунд

разобрались они... сам лично ходил разбирал? а говоря твоим языком: завали ебало, да свое к...

справа в тому,що Лозана може досить довго розглядати справу... (пригадайте Металіст-Карпати...) а...

С пустого места минус 3 очка и минус Ярмоленко. Дела идут вверх

И это правильно!!

Единственно правильное решение. Потом все равно будет переигровка по решению УЕФА, но сейчас все ...

Абсолютно верное решение ! Суркисы перехитрили сами себя ! Пущай теперь подают в Лозанну ,если м...