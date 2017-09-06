Далянь. Козлова вышла во второй раунд

Украинская теннисистка Катерина Козлова преодолела первый круг турнира ITF в Китае.
В стартовом матче на кортах Даляня украинка обыграла представительницу Таиланда Пеангтарн Плипуек (#195WTA).
Далянь. 1-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Пеангтарн Плипуек (Таиланд) – 6:3, 6:2.
Во втором круге наша соотечественница, которая посеяна на турнире под 5 номером, сразится с китаянкой Лу Цзя-Цзин (#268WTA).
Источник — Sport.ua
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