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Далянь. Козлова вышла во второй раунд

Украинка выиграла стартовый матч на туринре ITF в Китае

  • 06.09.2017 14:14
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Getty Images. Катерина Козлова
© Getty Images. Катерина Козлова

Украинская теннисистка Катерина Козлова преодолела первый круг турнира ITF в Китае.

В стартовом матче на кортах Даляня украинка обыграла представительницу Таиланда Пеангтарн Плипуек (#195WTA).

Далянь. 1-й круг
Катерина Козлова (Украина) – Пеангтарн Плипуек (Таиланд) – 6:3, 6:2.

Во втором круге наша соотечественница, которая посеяна на турнире под 5 номером, сразится с китаянкой Лу Цзя-Цзин (#268WTA).

Источник — Sport.ua

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