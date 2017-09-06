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US Open. Уильямс и Стивенс составили первую пару полуфиналисток

Турнир приближается к своей развязке

  • 06.09.2017 07:51
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Getty Images
© Getty Images

В женской сетке US Open определена первая пара полуфиналисток турнира. Двумя лучшими теннисистками нижней части сетки стали Винус Уильямс и Слоан Стивенс.

Старшая из сестер Уильямс пробилась в полуфинал, обыграв чешку Петру Квитову – 6:3, 3:6, 7:6(2), а Стивенс победила латышку Анастасию Севастову – 6:3, 3:6, 7:6(4).

В других четвертьфиналах сегодня сыграют Плишкова – Вандевеге и Киз – Канепи.

Источник — Sport.ua

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