US Open. Уильямс и Стивенс составили первую пару полуфиналисток

А какіх стадіонах ти задрот лапотний мичиш?Чемпионат мира по фуболу 2018 года пройдет на 12 стади...

Не утруждай себя. Нажми пожаловаться и минус. С него достаточно. Тут таких много кормится. На.ебн...

Та причем тут Коваленко или Гармаша выпускать? Знатоки хреновы. Исландия абсолютно силовая команд...

Теперь только выигрывать 2 оставшиеся игры, и ждать как сыграют Турция и Исландия. Если Турция п...

Вот как раз из-за таких как ты сборная и клубы почти постоянно уже лет 20 стоят на месте или отка...

Вот мой состав при игре на победуПятовБутко. Хачериди. Кривцов. МатвиенкоСтепаненко. Гармаш. Рота...

Чрезмерно много ошибок допустили игроки украинской команды. Особенно при передачах мяча. На игру ...