US Open. Уильямс и Стивенс составили первую пару полуфиналисток

В женской сетке US Open определена первая пара полуфиналисток турнира. Двумя лучшими теннисистками нижней части сетки стали Винус Уильямс и Слоан Стивенс.
Старшая из сестер Уильямс пробилась в полуфинал, обыграв чешку Петру Квитову – 6:3, 3:6, 7:6(2), а Стивенс победила латышку Анастасию Севастову – 6:3, 3:6, 7:6(4).
В других четвертьфиналах сегодня сыграют Плишкова – Вандевеге и Киз – Канепи.
Источник — Sport.ua
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