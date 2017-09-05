Долгополов вошел в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Сидорчук і Морозюк з фінами рівень показали паси в аут.. а гармаша полюбому випускати

Знову всі стандарти на нуль, і кутові, і штрафні - це починає замахувати!

вот интересно, что 5 даунов что поставили мне минуса не понимают, что без гармаша Украина проигра...

Странная установка от Шевы, состав стартовый тоже...Пятов провёл с мячом больше времени чем напад...

да и гармаша нужно - центр дно

Там Фоменко, случайно, не прилетел на матч втихаря тактическую установку давать - не атаковать?

Первый тайм отыграли конечно мега осторожно, Малина плотно назад ушел, все подчищал, надо в атаку...

Пятов, Хач, Рак, Степаха - норм. Матвиенко - пока БОГ матча (спасибо, что выбрал игровую практику...

Гг