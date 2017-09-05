Долгополов вошел в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Сборная Украины огласила предварительный состав на матч Кубка Дэвиса против Израиля.
В заявку попали три лучших украинца в рейтинге ATP – Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко. Также в состав попал Денис Молчанов.
Капитаном сборной Украины остается Андрей Медведев. Матчи Кубка Дэвиса за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны между Украиной и Израилем пройдут с 15 по 17 сентября.
Источник — Sapronov-tennis.org
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.