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Долгополов вошел в состав сборной Украины на матч Кубка Дэвиса

Сергей Стаховский, Илья Марченко и Денис Молчанов также попали в заявку на матч со сборной Израиля

  • 05.09.2017 22:05
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US Open Tennis. Александр Долгополов
© US Open Tennis. Александр Долгополов
Сборная Украины огласила предварительный состав на матч Кубка Дэвиса против Израиля. 
 
В заявку попали три лучших украинца в рейтинге ATP – Александр Долгополов, Сергей Стаховский и Илья Марченко. Также в состав попал Денис Молчанов.
 
Капитаном сборной Украины остается Андрей Медведев. Матчи Кубка Дэвиса за право остаться в первой группе Евро-Африканской зоны между Украиной и Израилем пройдут с 15 по 17 сентября. 

Источник — Sapronov-tennis.org

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