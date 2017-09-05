US Open. Костюк проиграла во втором круге

Проиграв стартовых два гейма, украинка сумела вернуть брейк, а затем повела 3:2. После очередного обмена брейками, Болтон вышла вперёд 5:4, но Костюк смогла отыграть сетбол на своей подаче. Через два гейма теннисистки перешли на тай-брейк, где Марта вела 3:1, после чего проиграла шесть из семи розыгрышей.

В третьей гейме второго сета Элисия сделала брейк и спустя гейм повела 3:1. Костюк сократила счёт, но не реализовала четыре брейк-поинта и проиграла после этого ещё два гейма.

Отметим, что киевлянка продолжит выступления в парном разряде, в котором вместе с сербкой Ольгой Данилович сегодня проведёт матч второго раунда.