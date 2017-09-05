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US Open. Костюк проиграла во втором круге

15-летняя киевлянка продолжит выступления в парном разряде

  • 05.09.2017 21:52
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  • 1 комментария
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк
Проиграв стартовых два гейма, украинка сумела вернуть брейк, а затем повела 3:2. После очередного обмена брейками, Болтон вышла вперёд 5:4, но Костюк смогла отыграть сетбол на своей подаче. Через два гейма теннисистки перешли на тай-брейк, где Марта вела 3:1, после чего проиграла шесть из семи розыгрышей.
 
В третьей гейме второго сета Элисия сделала брейк и спустя гейм повела 3:1. Костюк сократила счёт, но не реализовала четыре брейк-поинта и проиграла после этого ещё два гейма.
 
Отметим, что киевлянка продолжит выступления в парном разряде, в котором вместе с сербкой Ольгой Данилович сегодня проведёт матч второго раунда.

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 05.09.2017 22:32
    0
    Не идут у Марты мэйджоры после АО. Хотя подготовительные турниры играет нормально. Есть что обсудить Любичичу с тренером и родителями.
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