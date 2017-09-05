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US Open. Стали известны все четвертьфинальные пары

Стадия 1/4 финала стартует сегодня

  • 05.09.2017 11:25
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После вчерашнего игрового дня стали известны все четвертьфинальные пары.

В мужском разряде следующий расклад:

Надаль – Рублев
Федерер – Дель Потро
Андерсон – Куэрри
Карреньо-Буста – Шварцман

А в женском турнире сетка выглядит так:

Плишкова – Вандевеге
Киз – Канепи
Уильямс – Квитова
Стивенс – Севастова

 

Источник — Fapl.ru

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