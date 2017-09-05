US Open. Стали известны все четвертьфинальные пары

После вчерашнего игрового дня стали известны все четвертьфинальные пары.
В мужском разряде следующий расклад:
Надаль – Рублев
Федерер – Дель Потро
Андерсон – Куэрри
Карреньо-Буста – Шварцман
А в женском турнире сетка выглядит так:
Плишкова – Вандевеге
Киз – Канепи
Уильямс – Квитова
Стивенс – Севастова
Источник — Fapl.ru
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