US Open. Стали известны все четвертьфинальные пары

а интересно, сколько нам судьи должны?

Як що воротар номер один травмується на розминці його можна замінити номер два, а з один воротар...

От навіщо там Рак??? Чергові лажі забезпечено. Ще б голденбой в заявку не попав би - взагалі клас...

Лучше бы такую сумму предложили за Мораеса. А Кравец мог бы помочь еще "Динамо". А вдру...

"Напомним, трансферное окно в Турции закрывается 8 сентября"О чем же писать после 8 сен...

бігом віддавати