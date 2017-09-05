US Open. Костюк и Дема преодолели первый круг в парном разряде

Украинские теннисистки Марта Костюк и Виктория Дема вышли во второй круг парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Марта Костюк в дуэте с сербкой Ольгой Данилович с трудом обыграли американско-мексиканскую пару Тэйлор Джонсон/Мария Рамирес: 6-7(4), 6-3, 10-8.

Виктория Дема в паре с Михаэлой Маркулеску в двух сетах справились с американками Шарлотт Овенсби и Габриэлой Прайс: 7-5, 6-3.

Во втором круге пара Костюк, которая посеяна под 1 номером на турнире, сразится с японско-тайванским дуэтом Чен/Сато. Соперницы Демы с Маркулеску определятся позже.