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US Open. Костюк и Дема преодолели первый круг в парном разряде

Дема в дуэте с румынкой Маркулеску и Костюк в паре с сербкой Данилович продолжают борьбу на турнире

  • 05.09.2017 07:58
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Getty Images. Марта Костюк
© Getty Images. Марта Костюк

Украинские теннисистки Марта Костюк и Виктория Дема вышли во второй круг парного разряда на Открытом чемпионате США по теннису.

Марта Костюк в дуэте с сербкой Ольгой Данилович с трудом обыграли американско-мексиканскую пару Тэйлор Джонсон/Мария Рамирес: 6-7(4), 6-3, 10-8.

Виктория Дема в паре с Михаэлой Маркулеску в двух сетах справились с американками Шарлотт Овенсби  и Габриэлой Прайс: 7-5, 6-3.

Во втором круге пара Костюк, которая посеяна под 1 номером на турнире, сразится с японско-тайванским дуэтом Чен/Сато. Соперницы Демы с Маркулеску определятся позже.

Источник — Sport.ua

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