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US Open. Свитолина проиграла Киз в матче 1/8 финала

Украинка не удержала преимущество в поединке и лишилась шансов возглавить мировой рейтинг

  • 05.09.2017 07:25
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  • 1 комментария
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Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла матч 1/8 финала на Открытом чемпионате США по теннису.

Поединок против Мэдисон Киз продолжался 2 часа и закончился победой американки в 3 сетах.

US Open. 4-й круг
Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(2), 6:1, 4:6

Первый сет прошел в обоюдоострой борьбе, соперницы реализовали по 2 брейкпоинта. В итоге партия дошла до тай-брека, на котором легко выиграла американка. Второй сет остался за Свитолиной, которая отдала Киз всего один гейм.

А в третье партии украинка испытывала проблемы на своей подаче, но все же повела со счетом 4:2. К большому разочарованию украинских болельщиков, последующие 4 гейма остались за американкой, которая оформила победу в матче и первый выход в четвертьфинал US Open в карьере.

Таким образом, Свитолина лишилась шансов побороться за первое место в рейтинге WTA. По окончании недели она, скорее всего, сохранит за собой четвертую позицию в мировой классификации. Но есть небольшие шансы стать третьей и даже пятой.

В 1/4 финала соперницей Мэдисон Киз станет представительница Эстонии Кайя Канепи.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    AlexCardo
    online
      AlexCardo, 05.09.2017 07:31
    0
    Обидно, особенно если учесть что в 1.4 ждала 418 ракетка мира(
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