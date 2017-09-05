US Open. Свитолина проиграла Киз в матче 1/8 финала

Первая ракетка Украины Элина Свитолина проиграла матч 1/8 финала на Открытом чемпионате США по теннису.

Поединок против Мэдисон Киз продолжался 2 часа и закончился победой американки в 3 сетах.

US Open. 4-й круг

Элина Свитолина (Украина) – Мэдисон Киз (США) – 6:7(2), 6:1, 4:6

Первый сет прошел в обоюдоострой борьбе, соперницы реализовали по 2 брейкпоинта. В итоге партия дошла до тай-брека, на котором легко выиграла американка. Второй сет остался за Свитолиной, которая отдала Киз всего один гейм.

А в третье партии украинка испытывала проблемы на своей подаче, но все же повела со счетом 4:2. К большому разочарованию украинских болельщиков, последующие 4 гейма остались за американкой, которая оформила победу в матче и первый выход в четвертьфинал US Open в карьере.

Таким образом, Свитолина лишилась шансов побороться за первое место в рейтинге WTA. По окончании недели она, скорее всего, сохранит за собой четвертую позицию в мировой классификации. Но есть небольшие шансы стать третьей и даже пятой.

В 1/4 финала соперницей Мэдисон Киз станет представительница Эстонии Кайя Канепи.