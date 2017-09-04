Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

СВИТОЛИНА: «Во время следующего матча просто постараюсь расслабиться»

Первая ракетка Украины – о предстоящем матче против Мэдисон Киз

  • 04.09.2017 23:33
  • 443 просмотров
  • 1 комментария
Метки
Getty Images. Элина Свитолина
© Getty Images. Элина Свитолина
Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о предстоящем матче с Мэдисон Киз на US Open.
 
«Бороться с соперником, который выступает на домашней арене – еще одно испытание и оно мне нравится. Ради таких моментов ты и живешь, чтобы показать людям, кто ты есть, что ты хороший игрок и достаточно силен, чтобы победить не только соперника на той половине корта, но и всех, кто против тебя.
 
Я знакома с игрой Мэдисон Киз, мы давно уже встречались на корте. Просто постараюсь расслабиться. Я уже во второй неделе на Большом Шлеме, так что я очень-очень горжусь своим выступлением.
 
Здорово, что я смогу провести в Нью-Йорке еще какое-то время. Я уже провела здесь хорошие матчи, попробую наилучшим образом подготовиться и к следующему», – сказала Свитолина.

Источник — Большой теннис Украины

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Remark79
    online
      Remark79, 04.09.2017 23:51
    0
    Давай, Еліна, сильно не розслабляйся. Розслабишся з Канепі, а то Касаткіна додому поїхала)))
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.