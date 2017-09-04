СВИТОЛИНА: «Во время следующего матча просто постараюсь расслабиться»

Первая ракетка Украины Элина Свитолина рассказала о предстоящем матче с Мэдисон Киз на US Open.

«Бороться с соперником, который выступает на домашней арене – еще одно испытание и оно мне нравится. Ради таких моментов ты и живешь, чтобы показать людям, кто ты есть, что ты хороший игрок и достаточно силен, чтобы победить не только соперника на той половине корта, но и всех, кто против тебя.

Я знакома с игрой Мэдисон Киз, мы давно уже встречались на корте. Просто постараюсь расслабиться. Я уже во второй неделе на Большом Шлеме, так что я очень-очень горжусь своим выступлением.

Здорово, что я смогу провести в Нью-Йорке еще какое-то время. Я уже провела здесь хорошие матчи, попробую наилучшим образом подготовиться и к следующему», – сказала Свитолина.