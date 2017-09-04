US Open. Марта Костюк не без проблем вышла во второй круг

Украинка Марта Костюк не без проблем вышла во второй круг юниорского US Open.
Первый круг
Марта Костюк (Украина, 2) - Сада Нахимана (Бурунди, Q) - 4:6, 6:0, 6:0
Ведя в первом сете со счетом 3:2, украинская теннисистка проиграла четыре из следующих пяти геймов, но затем повесила сопернице две «баранки».
Во втором раунде 15-летняя киевлянка сыграет против победительницы встречи между Элисий Болтон из США и японки Юки Найто.
Источник — Sport.ua
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