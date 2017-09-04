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US Open. Марта Костюк не без проблем вышла во второй круг

Украинская теннисистка одержала победу в первом раунде юниорского турнира

  • 04.09.2017 22:18
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btu.org.ua. Марта Костюк
© btu.org.ua. Марта Костюк
Украинка Марта Костюк не без проблем вышла во второй круг юниорского US Open.
 
Первый круг
Марта Костюк (Украина, 2) - Сада Нахимана (Бурунди, Q) - 4:6, 6:0, 6:0
 
Ведя в первом сете со счетом 3:2, украинская теннисистка проиграла четыре из следующих пяти геймов, но затем повесила сопернице две «баранки».
 
Во втором раунде 15-летняя киевлянка сыграет против победительницы встречи между Элисий Болтон из США и японки Юки Найто.

Источник — Sport.ua

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