US Open. Марта Костюк не без проблем вышла во второй круг

Украинка Марта Костюк не без проблем вышла во второй круг юниорского US Open.

Первый круг Марта Костюк (Украина, 2) - Сада Нахимана (Бурунди, Q) - 4:6, 6:0, 6:0

Ведя в первом сете со счетом 3:2, украинская теннисистка проиграла четыре из следующих пяти геймов, но затем повесила сопернице две «баранки».

Во втором раунде 15-летняя киевлянка сыграет против победительницы встречи между Элисий Болтон из США и японки Юки Найто.