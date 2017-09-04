US Open. Белоконь достойно уступила чемпионке Ролан Гаррос Осигве

В стартовом сете как таковой борьбы не получилось: 16-летняя украинка довольно неуверенно играла на своей подаче и, вероятно, из-за волнения, допускала много ошибок. В пятом гейме Белоконь смогла защитить свою подачу, но все четыре победных розыгрыша завершались невынужденной ошибкой Осигве.

Первый круг Маргарита Белоконь (Украина, Q) - Уитни Осигве (США, 1) - 1:6, 4:6

После первого сета Маргарита ушла в подтрибунное помещение, а по завершению перерыва сумела сразу же сделать брейк, а затем повести 2:0. Больше восьми минут продолжался третий гейм, в котором у киевлянки было пять брейк-поинтов, но Осигве взяла свою подачу и потом ещё три гейма кряду.

Обменявшись брейками с украинкой, Уитни вышла подавать на матч в девятом гейме, но Маргарита с третьей попытки смогла реализовать брейк-поинт и сократить счёт. В заключительном гейме, который длился девять минут Белоконь имела три геймбола и, прежче чем проиграть, отыграла три матчбола соперницы.

Завтра наша теннисистка вместе со словачкой Викторией Морвайовой сыграет в матче первого круга в парном разряде турнира.