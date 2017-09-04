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US Open. Белоконь достойно уступила чемпионке Ролан Гаррос Осигве

16-летняя украинка провела дебютный матч в основной сетке юниорского «мэйджора»

  • 04.09.2017 21:59
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  • 1 комментария
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БТУ. Маргарита Белоконь и Элина Свитолина
© БТУ. Маргарита Белоконь и Элина Свитолина
В стартовом сете как таковой борьбы не получилось: 16-летняя украинка довольно неуверенно играла на своей подаче и, вероятно, из-за волнения, допускала много ошибок. В пятом гейме Белоконь смогла защитить свою подачу, но все четыре победных розыгрыша завершались невынужденной ошибкой Осигве.
 
Первый круг
Маргарита Белоконь (Украина, Q) - Уитни Осигве (США, 1) 1:6, 4:6
 
После первого сета Маргарита ушла в подтрибунное помещение, а по завершению перерыва сумела сразу же сделать брейк, а затем повести 2:0. Больше восьми минут продолжался третий гейм, в котором у киевлянки было пять брейк-поинтов, но Осигве взяла свою подачу и потом ещё три гейма кряду.
 
Обменявшись брейками с украинкой, Уитни вышла подавать на матч в девятом гейме, но Маргарита с третьей попытки смогла реализовать брейк-поинт и сократить счёт. В заключительном гейме, который длился девять минут Белоконь имела три геймбола и, прежче чем проиграть, отыграла три матчбола соперницы.
 
Завтра наша теннисистка вместе со словачкой Викторией Морвайовой сыграет в матче первого круга в парном разряде турнира. 

Источник — Большой теннис Украины

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Комментарии
    dimaprog
    online
      dimaprog, 04.09.2017 22:15
    +1
    Смотрел матч, молодчинка. Боролась достойно!
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