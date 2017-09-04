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US Open. Чуда не случилось: Долгополов проиграл Надалю

Лучший теннисист Украины не смог составить конкуренцию лучшему теннисисту планеты

  • 04.09.2017 21:36
  • 1606 просмотров
  • 2 комментария
Метки
US Open Tennis. Александр Долгополов
© US Open Tennis. Александр Долгополов

Александр Долгополов уступил Рафаэлю Надалю в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. Украинский теннисист провел невыразительный матч и не смог навязать борьбу лучшему теннисисту планеты.

Поединок продолжался менее 2 часов и закончился победой испанца в 3 сетах.

US Open. 4-й круг
Рафаэль Надаль (Испания) – Александр Долгополов (Украина) – 6:2, 6:4, 6:1.

Только в первом сете украинец имел шансы на подачах соперника. Проиграв ожесточенную борьбу за очко при счете 2:3, Долгополов сник и больше не смог помешать Надалю довести дело до закономерной победы. Дальнейшая игра свелась к легкой защите подачи у Надаля и нескольких заработанных очках для украинца на своих подачах.

Как бы там ни было, Александр показал отличную игру на протяжении турнира, удивил всех без исключения болельщиков украинского тенниса и повторил личный рекорд на US Open.

Рафаэль Надаль в четвертьфинале встретится с победителем пары Гоффен – Рублев.

Источник — Sport.ua

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Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 04.09.2017 22:08
    +2
    Дело не в отсутствии чуда, а в показанной Долгополовым игре. Рафа был в хорошем тонусе, в отличие от предыдущих матчей, где не самым сильным соперникам он дарил по сету. Но сегодня ему не пришлось ничего особенного показывать. Легкая, увы, победа.
    Для Саши, конечно, четвертый круг ЮСО все равно является успехом, но чего ждать от него дальше, не знает, наверно, и он сам.
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    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 04.09.2017 22:22
    0
    Проигрывать можно тоже по разному, тут получилась хорошая разминка для испанца, некогда один из самых перспективных игроков, обладая сумашедщим арсеналом, не пойму почему он так и не раскрылся и стал просто посредственным середняком, и это турнир даже можно считать успехом
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