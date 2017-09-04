US Open. Чуда не случилось: Долгополов проиграл Надалю

Александр Долгополов уступил Рафаэлю Надалю в 1/8 финала Открытого чемпионата США по теннису. Украинский теннисист провел невыразительный матч и не смог навязать борьбу лучшему теннисисту планеты.

Поединок продолжался менее 2 часов и закончился победой испанца в 3 сетах.

US Open. 4-й круг

Рафаэль Надаль (Испания) – Александр Долгополов (Украина) – 6:2, 6:4, 6:1.

Только в первом сете украинец имел шансы на подачах соперника. Проиграв ожесточенную борьбу за очко при счете 2:3, Долгополов сник и больше не смог помешать Надалю довести дело до закономерной победы. Дальнейшая игра свелась к легкой защите подачи у Надаля и нескольких заработанных очках для украинца на своих подачах.

Как бы там ни было, Александр показал отличную игру на протяжении турнира, удивил всех без исключения болельщиков украинского тенниса и повторил личный рекорд на US Open.

Рафаэль Надаль в четвертьфинале встретится с победителем пары Гоффен – Рублев.