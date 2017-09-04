Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Битва Долгополова с Надалем и невероятный шанс Свитолиной

Украинские теннисисты сыграют важнейшие матчи 1/8 финала Открытого чемпионата США

  • 04.09.2017 12:33
  • 2082 просмотров
  • 2 комментария
Метки
Getty Images. Александр Долгополов и Рафаэль Надаль
© Getty Images. Александр Долгополов и Рафаэль Надаль

Вот и началась вторая неделя Открытого чемпионата США по теннису. В основной сетке турнира одиночного разряда Украину на стадии 1/8 финала представляют Александр Долгополов и Элина Свитолина.

Первым на корты Национального теннисного центра в Нью-Йорке выйдет 28-летний киевлянин. Ему предстоит сразиться с лидером мирового рейтинга – Рафаэлем Надалем. Ранее теннисисты встречались 8 раз, Долгополов сумел победить дважды. На харде прошло 4 встречи, и здесь тенденция сохраняется – 4:1 в пользу испанца. В этом году Надаль уже обыгрывал украинца в первом круге турнира в Брисбене со счетом 6:3, 6:3.

Матч Рафаэля Надаля с Александром Долгополовым пройдет на корте имени Артура Эша вторым запуском (начало дневной сессии в 18:00 по Киеву). Безоговорочным фаворитом противостояния у букмекеров является лидер мирового рейтинга, но будем надеяться на сюрпризы от Александра, который уже не раз приятно удивил украинских болельщиков на протяжении турнира. Добавим, что Долгополов повторил лучшее достижение на US Open. Ранее в четвертый круг он выходил лишь раз в 2011 году.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина также проведет сегодня матч на главной арене турнира. В вечерней сессии (начало в 02:00 по Киеву) поединок украинки против американки Мэдисон Киз стоит вторым запуском. Ранее соперницы встречались всего один раз, победа на счету хозяйки соревнований: в 2015 Киз выиграла матч первого круга в Нью-Хевене. Букмекеры отдают небольшое предпочтение украинке, но матч обещает быть тяжелым. Напомним, Свитолина уже показала лучший результат на кортах Нью-Йорка в карьере.

Стоит отметить, что сегодня ночью US Open покинула одна из главных фавориток – Гарбинье Мугуруса. Уступив в четвертом круге Петре Квитовой из Чехии, испанка практически потеряла шанс стать лучшей теннисисткой мира по завершении турнира. Теперь такая возможность есть у нашей спортсменки. Для этого Свитолиной нужно выполнить 2 условия: сыграть не хуже Каролины Плишковой и выиграть на Открытом чемпионате США еще 2 матча.

Также в основной сетке юниорского турнира выступят Виктория Дема против Кати Макнолли, и Маргарита Белоконь против первой сеянной Уитни Осигу. Обе соперницы украинок – американки. В парном разряде Дема в дуэте с румынкой Михаэлой Лореной Маркулеску сыграет против американской пары Шарлотт Овенсби /Габриэла Прайс.

Вторая сеянная юниорского турнира украинка Марта Костюк сыграет в одиночном разряде с представительницей Бурунди Шада Нахиана, а в парном разряде – вместе с сербкой Ольгой Данилович с американско-мексиканским дуэтом Тэйлор Джонсон/Мария Рамирес. Еще одна украинка Анна Лагуза в паре с американкой Харрикейн Блэк сразится с японским дуэтом Маи Хонтама/Анри Нагата.

Расписание дня

Источник — Sport.ua

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 04.09.2017 12:45
    +7
    Даже не буду пытаться прогнозировать. На этом турнире прогнозы не имеют никакого значения. Долгополову нужно пытаться показать свой лучший теннис и надеяться, что то же самое не удастся Надалю.
    Элине пора уже выходить на пик формы, в противном случае его придется выдавать уже на следующих турнирах. Соперницы в рейтинге делают подарки, правда, обычно в этих случаях наши спортсмены ими не пользуются. Вот когда за турнир 4 человека из топ-10 обыграть надо, тут все получается. А легких путей мы не ищем. Однако посмотрим.
    Почему-то в превью забыли о Марте Костюк. Вторая сеяная юниорского разряда играет в матче первого круга против квалифайерки бурундийки Нахиманы. И в паре с Данилович играет именно Костюк, а не Билоконь.
    Ссылка
    Сергей Богданов
    online
      Сергей Богданов, 04.09.2017 13:19
    0
    Сегодня нас ждет увлекательный тенисный день, на ЮСО вовсю продолжается парад неожиданостей, почему бы Александру не продолжить его, тем более рафа сейчас не выглядить непробиваемой глыбой, а насчет Элины просто буду держать кулаки и болеть, я думаю и сама Элина понимает какой шанс есть у нее на этом турнире, обыграть она может кого угодно из оставщихся на этом турнире соперниц, нужно полностью сконцентрироваться поймать кураж и отправить киз досматривать юсо по телевизору, а самой идти в четвертьфинал и уже там выносить Касаткину
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.