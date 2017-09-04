US Open. Битва Долгополова с Надалем и невероятный шанс Свитолиной

Вот и началась вторая неделя Открытого чемпионата США по теннису. В основной сетке турнира одиночного разряда Украину на стадии 1/8 финала представляют Александр Долгополов и Элина Свитолина.

Первым на корты Национального теннисного центра в Нью-Йорке выйдет 28-летний киевлянин. Ему предстоит сразиться с лидером мирового рейтинга – Рафаэлем Надалем. Ранее теннисисты встречались 8 раз, Долгополов сумел победить дважды. На харде прошло 4 встречи, и здесь тенденция сохраняется – 4:1 в пользу испанца. В этом году Надаль уже обыгрывал украинца в первом круге турнира в Брисбене со счетом 6:3, 6:3.

Матч Рафаэля Надаля с Александром Долгополовым пройдет на корте имени Артура Эша вторым запуском (начало дневной сессии в 18:00 по Киеву). Безоговорочным фаворитом противостояния у букмекеров является лидер мирового рейтинга, но будем надеяться на сюрпризы от Александра, который уже не раз приятно удивил украинских болельщиков на протяжении турнира. Добавим, что Долгополов повторил лучшее достижение на US Open. Ранее в четвертый круг он выходил лишь раз в 2011 году.

Первая ракетка Украины Элина Свитолина также проведет сегодня матч на главной арене турнира. В вечерней сессии (начало в 02:00 по Киеву) поединок украинки против американки Мэдисон Киз стоит вторым запуском. Ранее соперницы встречались всего один раз, победа на счету хозяйки соревнований: в 2015 Киз выиграла матч первого круга в Нью-Хевене. Букмекеры отдают небольшое предпочтение украинке, но матч обещает быть тяжелым. Напомним, Свитолина уже показала лучший результат на кортах Нью-Йорка в карьере.

Стоит отметить, что сегодня ночью US Open покинула одна из главных фавориток – Гарбинье Мугуруса. Уступив в четвертом круге Петре Квитовой из Чехии, испанка практически потеряла шанс стать лучшей теннисисткой мира по завершении турнира. Теперь такая возможность есть у нашей спортсменки. Для этого Свитолиной нужно выполнить 2 условия: сыграть не хуже Каролины Плишковой и выиграть на Открытом чемпионате США еще 2 матча.

Также в основной сетке юниорского турнира выступят Виктория Дема против Кати Макнолли, и Маргарита Белоконь против первой сеянной Уитни Осигу. Обе соперницы украинок – американки. В парном разряде Дема в дуэте с румынкой Михаэлой Лореной Маркулеску сыграет против американской пары Шарлотт Овенсби /Габриэла Прайс.

Вторая сеянная юниорского турнира украинка Марта Костюк сыграет в одиночном разряде с представительницей Бурунди Шада Нахиана, а в парном разряде – вместе с сербкой Ольгой Данилович с американско-мексиканским дуэтом Тэйлор Джонсон/Мария Рамирес. Еще одна украинка Анна Лагуза в паре с американкой Харрикейн Блэк сразится с японским дуэтом Маи Хонтама/Анри Нагата.

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