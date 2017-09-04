Войти или Зарегистрироваться
Вход на сайт
Зарегистрироваться или Напомнить пароль
Меню

US Open. Квитова исключила Мугурусу из борьбы за трофей

Чешка обыграла испанку в двух сетах

  • 04.09.2017 10:24
  • 718 просмотров
  • 4 комментария
Метки
Getty Images
© Getty Images

Испанка Гарбин Мугуруса покидает US Open на стадии 1/16 финала. В матче четвертого круга Мугуруса проиграла экс-первой ракетке мира чешке Петре Квитовой.

Квитова победила в двух сетах 7:6(3), 6:3.

В следующем раунде чешка сыграет против американки Винус Уильямс.

Отметим, что Мугуруса в онлайн-рейтинге WTA испанка идет на первом месте, но на лидерство претендуют Элина Свитолина и Каролина Плишкова.

Источник — Gotennis.ru

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Комментарии
    potapenkovd
      potapenkovd, 04.09.2017 10:53
    +2
    Залишилась справа за малим. Еліна, вперед!
    Ссылка
    ruslan17c
    online
    ruslan17c, 04.09.2017 11:30
    +1
    Можна сказати що сьогодні це фінал для Еліни..так як в 1/4 Касаткіна, а потім Плішкова яка зараз не в формі..якщо сьогодні виграє на 99% перша ракетка світу!!! Жалко що матч в 4 ранку,але такий матч неможливо пропустити навіть в такий час!
    Ссылка
    Станислав Матусевич
      Станислав Матусевич, 04.09.2017 11:39
    0
    Ночью не посмотрел этот матч, слишком спать хотелось. Ну и естественно, по закону подлости случилось то, что случилось. Главный фаворит отправлен домой. Нынешний ЮСО просто нереален по количеству сенсаций.
    Ссылка
    patriotua1979
    online
      patriotua1979, 04.09.2017 11:44
    0
    Де новина про виліт Шарапової???
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.