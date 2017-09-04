US Open. Квитова исключила Мугурусу из борьбы за трофей

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Тренерский штаб сборной Исландии довызвал Кьяртанссона 11:46 — narom90 Если по фото: "Коваль, ты ли это?"Если по статье: "Миля, ты ли это?"

Мужской Евро-2017 по волейболу выиграла сборная России 11:45 — Павел Фёдоров Россия была без сомнения явным фаворитом,но это всего лишь Евро-чемпионат.Посмотрим,что сможет сд...