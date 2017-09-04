US Open. Квитова исключила Мугурусу из борьбы за трофей

Испанка Гарбин Мугуруса покидает US Open на стадии 1/16 финала. В матче четвертого круга Мугуруса проиграла экс-первой ракетке мира чешке Петре Квитовой.
Квитова победила в двух сетах 7:6(3), 6:3.
В следующем раунде чешка сыграет против американки Винус Уильямс.
Отметим, что Мугуруса в онлайн-рейтинге WTA испанка идет на первом месте, но на лидерство претендуют Элина Свитолина и Каролина Плишкова.
Источник — Gotennis.ru
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